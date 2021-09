Le transfert avec lequel Dallas envisage de mieux encercler Luka Doncic

Rumeurs NBA: Les Les francs-tireurs de Dallas veulent avoir un projet compétitif sur Luka doncic et cela implique qu’ils devront sacrifier un morceau pour faire mieux dans le personnel. Il existe plusieurs idées commerciales intéressantes telles qu’un accord réussi à trois équipes impliquant la garde des Portland Trail Blazers, CJ McCollum, le centre des non-conformistes, Kristaps Porzingis, et le centre des Indiana Pacers, Myles Turner.

Dans le scénario commercial rapporté par Zach Buckley de Bleacher Report, les Trail Blazers obtiendraient Porzingis, les Pacers obtiendraient McCollum et les Mavericks obtiendraient Turner, Jeremy Lamb et un choix de premier tour protégé en 2022 à la loterie de l’Indiana. En échange de Porzingis, les Mavs obtiendraient un remplaçant immédiat pour lui à la position de départ à l’intérieur à Turner, un tireur vétéran à Lamb et un futur choix de première ronde. Turner n’est peut-être pas aussi bon que Porzingis du côté offensif, mais il pourrait dominer sous le panier et avoir une meilleure chimie avec Doncic.

Vaut-il la peine d’échanger Porzingis contre Turner ?

Myles a marqué en moyenne 12,6 points, 6,5 rebonds et 3,4 contres la saison dernière tout en tirant 47,7% sur les paniers et 33,5% sur 3s. C’est peut-être le match parfait pour Luka. S’ils décident d’aller de l’avant avec le commerce, c’est parce qu’ils sont assez désireux de devenir une équipe plus compétitive et d’essayer d’amener Doncic le plus près possible du ring.