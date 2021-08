Le transfert colossal de Chelsea repose sur Lukaku après que l’Inter a finalement cédé

La décision de rejoindre ou non Chelsea appartiendra presque entièrement à Romelu Lukaku après un rapport selon lequel l’Inter devrait “accepter” une nouvelle offre monstrueuse.

La chasse des Blues à un attaquant de niveau élite est devenue leur objectif principal cet été. Des spéculations ont grondé concernant Erling Haaland du Borussia Dortmund. Cependant, un accord cet été semble peu probable après que la formation allemande ait déjà perdu Jadon Sancho de sa ligne avant.

Au lieu de cela, l’ancien Chelsea et le tueur à gages de Man Utd, Romelu Lukaku, est devenu le point de mire. Depuis qu’il a quitté Old Trafford pour l’Inter Milan en 2019, l’as belge a porté son jeu vers de nouveaux sommets.

Lukaku a marqué plus de 30 buts dans toutes les compétitions au cours de chacune de ses deux dernières saisons. Son bilan sur la scène internationale est encore plus impressionnant après avoir fonctionné exactement à un but par match pendant deux ans et demi.

En tant que tel, Chelsea a exploré la possibilité de le ramener à Stamford Bridge. Ils ont déjà a eu au moins une offre pour le joueur de 28 ans rejetée, tel que rapporté par ..

Sky Sports News et leurs homologues italiens ont ensuite rapporté que les Bleus offert l’arrière gauche Marcos Alonso dans une autre proposition.

Cela a également été repoussé, mais le journaliste de confiance Fabrizio Romano a récemment tweeté ” Chelsea prépare une nouvelle offre officielle “.

Des frais d’au moins 100 millions de livres sterling ont été présentés comme étant nécessaires pour donner le feu vert à un accord. Et par Caught Offside, c’est exactement ce qui est sur le point de se dérouler.

Ils affirment que des sources au sein de l’Inter leur ont dit qu’ils accepteraient une offre de 130 millions d’euros (110,7 millions de livres sterling) pour Lukaku.

Naturellement, l’offre doit d’abord être déposée officiellement avant que l’affaire puisse avancer. Néanmoins, le point de vente est convaincu qu’un accord sera conclu si la prochaine offre prévue de Chelsea correspond à ce chiffre.

Cependant, même si c’est le cas, l’accord peut ne pas être une formalité. Lukaku serait heureux à San Siro après les avoir virés à la gloire de la Serie A la saison dernière.

En tant que tel, l’article affirme que la décision de procéder ou non au transfert appartiendra “uniquement au joueur”.

Mais dans une autre bonne nouvelle, Kaveh Solhekol de Sky Sports a tweeté Lukaku “a dit à l’Inter Milan qu’il aimerait qu’ils acceptent une offre de Chelsea appropriée pour lui”. Cette position suggérerait qu’il serait ouvert à un retour chez les Bleus.

Comme tous les clubs devraient le faire, l’Inter met en place des plans en cas de départ de Lukaku. Il est indiqué qu’ils ont désigné Duvan Zapata, Joaquin Correa et Tottenham pour cibler Dusan Vlahovic comme remplaçants potentiels.

Pendant ce temps, la proposition de Chelsea pour le défenseur de Séville Jules Kounde a reçu le sceau d’approbation de l’ancienne star des Blues Frank Leboeuf.

L’homme de 53 ans dit que même si Koundé n’est peut-être pas un habitué au départ, il est un “guerrier” et le “futur”.

“(Koundé) est un joueur fantastique”, Leboeuf a déclaré à ESPN. «Il a tout et c’est un guerrier et il n’abandonne jamais. Il a tout et est l’avenir à coup sûr.

“C’est peut-être une opportunité pour Chelsea de l’avoir peut-être pas cette saison, mais la saison prochaine.

«Je ne sais pas ce que Koundé veut faire dans sa vie, s’il est prêt à être sur le banc plus qu’il ne le pense. C’est à lui de décider. Ce serait une bonne signature pour Chelsea.

