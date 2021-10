Arsenal ne rappellera pas prématurément le défenseur William Saliba de son transfert de prêt à Marseille, malgré sa forte forme, selon un rapport.

Saliba a signé pour les Gunners sous Unai Emery en 2019, mais il a davantage apprécié son temps loin du club. En fait, il n’a pas encore fait son apparition pour le club, au milieu du changement de manager en Mikel Arteta.

Le joueur de 20 ans a plutôt passé du temps en prêt à l’ancien club de Saint-Etienne.

Il a également déménagé à Nice en janvier dernier et est désormais à Marseille. Cette saison, il contribue à faire avancer le football de la Ligue des champions.

En effet, Saliba a disputé tous les matches de Ligue 1 sauf un jusqu’à présent cette saison, avec Marseille troisième.

Sa forme a attiré l’attention en France et dans toute l’Europe. Selon le journaliste de Téléfoot Julien Maynard, cependant, Arsenal le rappelant reste « hors de question ».

Les Gunners ont franchi un cap sous Arteta après un début de saison instable. Les recrues défensives de l’été Ben White et Takehiro Tomiyasu se sont avérées cruciales dans ce revirement.

La stabilité défensive a également aidé. White, Tomiyasu, Gabriel Magalhaes et Kieran Tierney ont disputé quatre matches de championnat consécutifs.

Si Saliba revenait à Arsenal, il aurait du mal à trouver une place dans les plans d’Arteta.

L’international français des moins de 21 ans admis il n’aimait pas tout à fait le traitement d’Arteta à son égard.

Pour sa part, Arteta regretté d’avoir décidé de partir Saliba hors de l’équipe de la Ligue Europa la saison dernière.

Néanmoins, les deux parties ont évolué et le défenseur adore le coaching de Marseille et de l’ancien sélectionneur argentin Jorge Sampaoli. En fait, il a révélé qu’il se développait de manière fantastique.

Saliba profite d’un prêt à Arsenal

« [Pablo] Longoria (président de Marseille) m’a dit que si je voulais passer au niveau supérieur dans ma progression, il fallait que je vienne ici », a déclaré le défenseur central.

« Si vous pouvez jouer à Marseille, jouer sous cette pression, vous pouvez jouer n’importe où ailleurs.

« Je n’avais même pas encore signé et je recevais déjà des messages de supporters. Je n’ai jamais vu une telle passion, dans cette ville la seule chose qui compte à l’OM !

«Avec Sampaoli, nous devons tout donner du début à la fin. On ne peut pas faire les choses à moitié. Parfois, je ne mets pas assez de puissance sur mes laissez-passer et il me dit : « ce sont des laissez-passer pour enfants !

Le prochain match de Marseille les verra affronter la Lazio jeudi en phase de groupes de la Ligue Europa.

