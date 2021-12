Le transfert d’Arsenal touche à sa fin après le coup de main de l’ex-star de Chelsea

Ainsley Maitland-Niles se rapproche d’un transfert en janvier à Rome, et un rapport a révélé le rôle qu’une ancienne star de Chelsea a joué dans la procédure.

La star polyvalente d’Arsenal, 24 ans, avait cherché à quitter les Gunners l’été dernier. Maitland-Niles s’est rendu sur Instagram fin août dans le but d’organiser un déménagement. Everton était lié à un accord de prêt, bien que Maitland-Niles soit finalement resté dans le nord de Londres.

Le diplômé de l’académie d’Arsenal a été progressivement réintégré dans les plans de Mikel Arteta. Cependant, il a encore une fois échoué à s’imposer comme un habitué.

En tant que tel, les discussions sur une sortie en janvier ont commencé à s’intensifier et le gourou du transfert Fabrizio Romano a révélé que la Roma avait répondu à l’appel.

Romano a tweeté que l’équipe de Jose Mourinho était en « pourparlers avancés » pour signer le milieu de terrain central, qui peut également opérer à l’arrière.

Le journaliste italien a déclaré qu’un accord en deux parties d’un prêt avec option d’achat était à l’ordre du jour.

Négociations Maitland-Niles en cours, mais accord attendu

Dans un tweet de suivi, Romano a noté que l’accord de prêt serait de six mois et que l’option d’achat serait fixée à « environ 10 millions d’euros ». Du côté du joueur, Maitland-Niles a été décrit comme « ouvert » à accepter la proposition.

Romano a conclu que les négociations étaient « en cours ». Bien qu’il semble de plus en plus probable que Maitland-Niles s’éloignera une fenêtre plus tard qu’il ne l’avait espéré.

Maintenant, un rapport d’Inside Futbol a fait la lumière sur les raisons pour lesquelles Maitland-Niles est lié aux Roms.

Citant le média italien Sport Mediaset, ils ont révélé que l’ancienne attaquante de Chelsea Tammy Abraham avait « joué un rôle clé » dans les développements.

Abraham est l’un des deux joueurs anglais dans les livres de Roma, avec le défenseur central Chris Smalling.

Tous deux ont vu leur carrière rebondir dans la capitale italienne, et Abraham aurait parlé avec Maitland-Niles des avantages de déménager à Rome.

L’article conclut que Maitland-Niles était « convaincu » par ce qu’il a entendu de son compatriote.

Ben Brereton Diaz et un objectif de 50 millions de livres sterling à Liverpool – Six joueurs de l’EFL sur les listes de souhaits de la Premier League en janvier

La star d’Arsenal désignée signature de la saison – Carragher

Pendant ce temps, Jamie Carragher a expliqué pourquoi il pense qu’Aaron Ramsdale est la signature de la saison.

Le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a dépassé les relégations successives de Ramsdale avec Bournemouth et Sheffield United lorsqu’il l’a amené dans le nord de Londres cet été. Ramsdale a rapidement usurpé Bernd Leno et a depuis joué à un niveau d’élite entre les bâtons.

Carragher, l’annonçant comme sa signature de la saison sur Monday Night Football, a admis qu’il pensait que Ramsdale serait un remplaçant et n’est venu que pour ajouter au quota anglais d’Arsenal. Il a ajouté que la capacité et la personnalité du gardien de but sont des traits qu’il ne savait pas qu’il possédait.

« Je suis allé chercher Ramsdale parce que c’était presque la plus grande surprise pour moi quand ils l’ont amené », a déclaré l’expert. « Je pensais qu’ils le feraient venir en renfort, et presque comme joueur anglais à cause du quota.

«Il ne m’avait pas impressionné, certainement lors de son passage en Premier League à Sheffield United et Bournemouth. Il n’y a pas que les arrêts qu’il a faits. C’est une personnalité et un personnage. Déjà pour rentrer dans un vestiaire à Arsenal. Oui, il y a de jeunes joueurs là-dedans, mais c’est quand même un grand club.

«Entrer à Arsenal en tant que jeune garçon, gardien de but. Je pense qu’il a une présence en lui que je n’avais pas vu qu’il avait et je pense qu’il a eu un grand impact sur l’équipe.

LIRE LA SUITE: Un prix abordable émerge alors qu’Edu suit un chemin familier pour deux nouvelles signatures d’Arsenal