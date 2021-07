Le transfert de Callum Hudson-Odoi au Bayern Munich ne se produit finalement pas

Le Bayern Munich poursuit Callum Hudson-Odoi depuis si longtemps que la saga ressemble à une parodie totale d’elle-même. Le jeune Blues est lié à un mouvement chaque fois qu’un entraîneur de Chelsea le met sur le banc ou le critique, ou chaque fois que son club est lié à un autre nouvel attaquant.

Maintenant, après avoir appris tout l’été que Chelsea serait ouvert à un accord d’échange entre Kingsley Coman et Hudson-Odoi, The Sun rapporte que l’accord n’a jamais existé en premier lieu. CHO s’est rendu à l’entraînement de pré-saison comme d’habitude, et il semble qu’il soit dans les plans de l’entraîneur-chef Thomas Tuchel pour la pré-saison. Ceci malgré le grand nombre d’attaquants dans l’équipe de Chelsea, notamment Kai Havertz, Timo Werner et Christian Pulisic.

Cela n’arrêtera probablement pas non plus l’intérêt de Chelsea pour Kingsley Coman, bien que cela réduise la possibilité d’un transfert cet été. Le Bayern a peut-être du mal à prolonger le contrat du joueur, mais il ne laissera pas le Français partir pour le moment, ce qui maintient le prix demandé très élevé pour les acheteurs potentiels. La plupart des clubs européens ne pourront pas se le permettre cet été, à moins qu’ils ne proposent certains joueurs dans le cadre d’un échange partiel.

Où tout cela laisse-t-il le recrutement estival du Bayern? Fondamentalement à la case départ, malheureusement. Comme les patrons du club l’ont clairement indiqué, il n’y aura plus de grosses signatures dans cette fenêtre – les fans devraient se préparer à la perspective de commencer la saison prochaine avec l’équipe que nous avons déjà.