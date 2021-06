Le transfert de compte NSS-87, NSS-92 est désormais autorisé selon la procédure fixe – Vérifiez les détails

in

Le transfert du compte NSS-87, NSS-92 d’un bureau de poste à un autre deviendra beaucoup plus facile maintenant. Le Département des postes relevant du ministère des Communications a reçu des représentations des titulaires de comptes demandant le transfert des comptes NSS-87 et NSS-92 vers le lieu de résidence actuel du bureau de poste où se trouve le compte, afin de surmonter les difficultés liées à la pandémie de COVID19.

Compte tenu des difficultés rencontrées par les titulaires de compte, l’autorité a décidé d’autoriser le transfert de NSS-87 et NSS-92 se trouvant dans les bureaux de poste CBS vers d’autres bureaux de poste principaux.

Pour le transfert des régimes abandonnés NSS-87 ou NSS-92, en bref, la procédure suivante doit être suivie :

i) Dans le cas où le titulaire du compte du régime interrompu (NSS-87/NSS-92) n’est pas en mesure d’assister à l’HO concerné où se trouve le compte, il peut soumettre une demande de transfert de compte, les frais de transfert de compte prescrits, un livret, une copie de la pièce d’identité, une copie de la carte PAN et Aadhaar ou une copie du justificatif d’adresse au bureau de poste principal à proximité.

ii) Après réception des documents ci-dessus, le superviseur doit vérifier les documents KYC avec les originaux et attester les documents.

iii) Le superviseur doit vérifier le solde du compte dans HACLI et le comparer avec le solde disponible dans le livret.

iv) Le superviseur doit comparer la signature disponible dans Finacle avec le formulaire de demande de transfert/les documents KYC.

v) Si le solde et la signature disponibles dans Finacle correspondent au formulaire de demande de transfert de livret/compte, le superviseur doit lancer le processus de transfert de compte dans Finacle comme prescrit.

vi) Si le solde ou la signature de Finacle ne correspond pas à la demande de transfert de livret/compte, le bureau de poste concerné enverra une copie de la demande de transfert de compte, une copie des documents KYC dûment attestés au siège social concerné où se trouve le compte (soit au siège social ou à tout autre sous-bureau de poste dans sa juridiction comptable), par lettre recommandée pour virement de compte. Une copie des documents ci-dessus doit être conservée dans le HO du cessionnaire pour référence future.

vii) Après réception de la demande de transfert/des documents KYC, le superviseur du siège social où se trouve le compte soit au siège social, soit dans tout bureau de poste secondaire dans sa juridiction de compte, prendra les mesures nécessaires pour la vérification du solde, la vérification de la signature avec les enregistrements disponibles avec la demande de transfert et Documents KYC.

viii) Après vérification du solde et de la signature, le superviseur du SH concerné lancera le processus de transfert de compte dans Finacle comme prescrit. Cette activité est à réaliser par le SH concerné dans les 7 jours ouvrables suivant la réception de la demande de transfert.

ix) L’avis concernant le transfert de compte sera envoyé par le HO cédant au HO cessionnaire par courrier recommandé.

x) Après le transfert de compte, le titulaire du compte peut clôturer son compte NSS-87/NSS-92 auprès du SH en soumettant un formulaire de clôture de compte. Le paiement s’effectuera soit par chèque, soit par crédit sur le compte d’épargne PO du titulaire.

