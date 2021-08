Le transfert de Cristiano Ronaldo à Manchester United le voit suivre Thierry Henry à Arsenal, Didier Drogba à Chelsea et Robbie Fowler à Liverpool en tant que légende de retour dans son ancien club

in

Cristiano Ronaldo est à nouveau un joueur de Manchester United.

L’icône du football portugais a décidé de rentrer chez lui dans le club où il est devenu pour la première fois une superstar mondiale.

Cependant, Ronaldo n’est pas la première légende de la Premier League à revenir dans son ancienne équipe…

getty

Ronaldo a remporté trois titres consécutifs de Premier League entre 2006-2009

Robbie Fowler, Liverpool, 1993-2001 et 2006-2007

Lors de son premier passage à Anfield, Fowler a gravi les échelons des jeunes pour devenir un attaquant emblématique de la première équipe, marquant 171 buts en 330 matchs et remportant le triplé de la Coupe UEFA, de la FA Cup et de la Coupe de la Ligue lors de sa dernière saison.

Sa finition lui a valu le surnom de « Dieu » parmi les supporters de Liverpool et son retour a donc bien sûr été traité comme un véritable second avènement.

Il n’y avait pas de trophées pour Fowler lorsqu’il est revenu à Liverpool après cinq ans d’absence, mais il a marqué une douzaine de buts supplémentaires et a dépassé Kenny Dalglish dans la liste des meilleurs buteurs de tous les temps du club.

Fowler reste adoré dans le Merseyside à ce jour

Thierry Henry, Arsenal, 1999-2007 et 2012

Henry est considéré par beaucoup comme le plus grand joueur d’Arsenal et a remporté deux titres de Premier League en son temps à Highbury, marquant 226 buts en 369 matchs.

Malgré cela, on attendait très peu du prêt de deux mois du Français aux Emirats en 2012.

Et bien qu’il n’ait pas eu beaucoup de temps pour avoir un impact avec seulement sept apparitions, peu de moments individuels peuvent être considérés comme plus emblématiques que les deuxièmes débuts d’Henry pour Arsenal.

Entré en remplacement tardif contre Leeds en Coupe de la Ligue, Henry a été glissé par Alex Song et a marqué son but de marque, enroulant le ballon autour du gardien de but depuis la gauche de la surface pour remporter le match pour Arsenal.

Le prêt a peut-être été de courte durée, mais le premier de ses deux buts lors de son deuxième passage restera à jamais dans les mémoires.

. – .

Henry a marqué un vainqueur dramatique contre Leeds à son retour

Didier Drogba, Chelsea, 2004-2012, 2014-2015

Très peu de joueurs dans l’histoire du jeu ont atteint un sommet plus élevé que Drogba lorsqu’il a quitté Chelsea pour la première fois en 2012, donc faire son retour deux ans plus tard semblait un gros risque.

L’Ivoirien a terminé la première étape de son incroyable carrière à Chelsea de la manière la plus glorieuse, marquant un égaliseur à la 88e minute contre le Bayern Munich dans son stade, avant de marquer le penalty de la victoire lors des tirs au but pour remporter la toute première Ligue des champions des Bleus. trophée.

Ce moment ne serait jamais dépassé, mais Drogba a quand même fait un bon coup d’essai, revenant en 2014 pour aider Chelsea à remporter son premier titre de Premier League en cinq ans, ainsi qu’une Coupe de la Ligue.

Pour la première fois, Drogba a remporté trois titres de Premier League avec 157 buts en 341 matchs, et lors de son deuxième passage, il a de nouveau été champion, a remporté le terrain lors de son dernier match après avoir ajouté sept buts supplémentaires à son total.

Le retour de Drogba lui a valu son quatrième titre de Premier League avec Chelsea

Cristiano Ronaldo, Manchester United, 2003-2009 et 2021-présent

Lors de son premier passage à Old Trafford, CR7 a remporté trois titres consécutifs de Premier League et un trophée de Ligue des champions, marquant 118 buts en 292 matchs.

Au cours de ses 12 années d’absence, Ronaldo a fait passer ses titres en Ligue des champions et en Ballon d’Or de un à cinq au Real Madrid avant de passer ensuite à la Juventus.

Bien qu’il ait maintenant 36 ans, il est difficile de le voir s’arrêter de si tôt.

Bien que nous ne puissions pas encore prédire l’impact de Ronaldo, il a devancé Romelu Lukaku en Serie A avec 29 buts à 24 la saison dernière, tandis que le quintette d’options de frappe de United n’a réussi que 32 buts en Premier League entre eux.

Ronaldo a donné aux fans de United et au club un coup de pouce extraordinaire en revenant, et il est facile de voir cette tendance se poursuivre sur la feuille de match.

GETTY

Ronaldo a déjà joué aux côtés de son nouveau manager Ole Gunnar Solskjaer

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.