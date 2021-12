Le transfert de Cristiano Ronaldo de la Juventus à Manchester United fait l’objet d’une enquête dans le cadre d’une affaire d’irrégularités financières – Man United News And Transfer News

Les choses n’ont pas été roses pour la Juventus sur le terrain au cours des 18 derniers mois, mais leurs problèmes en dehors du terrain devraient empirer.

Le club fait actuellement l’objet d’une enquête pour des irrégularités financières présumées impliquant une fausse comptabilité qui pourrait mettre le club de Serie A dans l’eau chaude.

Les bureaux du club à Turin et à Milan ont été perquisitionnés, la police italienne prenant des documents sur les transferts, les factures et les états financiers, la période en question allant de 2019 à 2021.

Des officiels de haut rang tels que le président du club Andrea Agnelli, le vice-président Pavel Nedved et l’actuel directeur général de Tottenham Fabio Paratici sont tous interrogés.

Le club a publié le communiqué suivant :

« Le club annonce avoir reçu notification d’une nouvelle ordonnance de perquisition et de saisie concernant les enquêtes en cours du procureur de la République près le tribunal de Turin contre le club et certains de ses représentants actuels et précédents. »

« Si nécessaire, la Juventus collabore avec les enquêteurs et avec la Consob et est convaincue qu’elle clarifiera tous les aspects qui les intéressent, estimant qu’elle a fonctionné conformément aux lois et règlements régissant la préparation des rapports financiers, conformément à la comptabilité. principes et conformément aux pratiques de l’industrie du football international et aux conditions du marché.

Dans le cadre de l’enquête, le transfert estival de Cristiano Ronaldo de la Juventus à Manchester United est à l’étude.

Le journal italien La Gazzetta dello Sport affirme qu’il existe des enregistrements d’un appel téléphonique secret entre les directeurs de la Juventus qui mentionnent un document « qui n’aurait théoriquement pas dû exister ».

Ce document n’a pas encore été retrouvé et les directeurs des clubs ne sont pas en mesure d’expliquer les détails plus fins du transfert.

La Juventus n’est pas étrangère au scandale en dehors du terrain, ayant été impliquée dans le scandale des matchs truqués de Calciopoli découvert en 2006.

Le club ayant du mal à équilibrer ses comptes et à se conformer aux règles du fair-play financier, il n’est peut-être pas étonnant qu’il ait été l’un des membres les plus virulents du plan raté de la Super League européenne.