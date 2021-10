Le transfert de Cristiano Ronaldo remis en question alors que les joueurs de Manchester United ressentent une « pression pour lui passer » et une statistique CR7 inquiétante émerge

Le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United a été remis en question suite à une rare sécheresse en Premier League.

Bien qu’il ait marqué lors de chacun des trois derniers affrontements des Diables rouges en Ligue des champions, les buts nationaux se sont taris pour l’icône du Portugal.

Ronaldo a marqué trois fois lors de ses deux premiers matches de Premier League – mais plus depuis

Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or était visiblement furieux dimanche

Après avoir marqué deux buts lors de ses deuxièmes débuts à United contre Newcastle et à nouveau à West Ham, le joueur de 36 ans n’a pas réussi à trouver le filet dans les cinq matches de haut niveau depuis.

C’est sa plus longue course stérile dans n’importe quelle ligue depuis 2009 – et elle est survenue au milieu d’une forme désespérée pour les hommes d’Ole Gunnar Solskjaer.

Ils n’ont pas remporté les quatre derniers matches de Premier League, leur dernier résultat étant une humiliation 5-0 contre Liverpool à Old Trafford.

Beaucoup s’attendaient à ce que United défie le titre après avoir dépensé beaucoup pour récupérer Ronaldo, parallèlement aux acquisitions coûteuses de Jadon Sancho et Raphael Varane.

Mais la légende de Sunderland et correspondant de talkSPORT Manchester, Micky Gray, suggère que Ronaldo n’a fait qu’entraver les Red Devils.

« Solskjaer doit choisir un XI sur lequel il peut compter », a déclaré Gray au talkSPORT Breakfast.

«Je vais probablement boucler la boucle ici, mais je remets en question le retour de Ronaldo pour Man United maintenant.

Le retour de Ronaldo a ravi les fans de United mais l’ambiance a changé dimanche

«Nous parlons d’aller dans une direction au cours des dernières saisons pour Ole, qui consistait à faire venir de jeunes joueurs frais, ayant beaucoup d’énergie au club.

« Regardez, c’est un buteur fantastique et il a été un joueur incroyable dans sa carrière.

« Mais si vous allez dans une direction avec un club de football et que vous voulez les amener à ce niveau supérieur, je ne pense pas que faire appel à Cristiano était la bonne chose à faire. »

Il a ajouté: «Quand ils ont joué contre Aston Villa, Bruno Fernandes était au bord de la surface de réparation de 18 mètres sans personne autour de lui. La saison dernière, il aurait pris ce coup 100 fois sur 100.

«Mais il a joué le jeu à Ronaldo, car la présence de Ronaldo sur le terrain vous donne l’impression de devoir lui passer le ballon.

«Ils doivent oublier cela, ils doivent reprendre le chemin de la victoire. Si vous regardez City, Liverpool et Chelsea, leur organisation, leur organisation, ils tendent des pièges à tout le monde.

« Man United n’a pas fait ça. »

L’individualisme de Ronaldo a-t-il un impact négatif sur ses coéquipiers de United ?

Cependant, Gray insiste sur le fait que le blâme pour la course de United ne peut pas être directement dirigé contre CR7 et doit être partagé dans l’ensemble de United, en particulier en défense.

Les Diables rouges ont encaissé 12 buts lors de leurs trois derniers matches, faisant de nombreuses erreurs bâclées.

Il a ajouté: « En regardant Man United, c’est comme si la défense jouait pour elle-même, les attaquants sont invités à marquer des buts et le milieu de terrain est simplement invité à courir et à garder le ballon.

« Rien de tout cela ne se produit pour le moment.

1 – Au cours des 20 derniers matchs dans toutes les compétitions de chaque équipe actuelle de Premier League, Manchester United a enregistré le moins de feuilles blanches (1), seul Newcastle (37) marquant plus de buts au cours de ses 20 derniers matchs que les Red Devils (34) . Collage. pic.twitter.com/Y7TwQSSnJ2 – OptaJoe (@OptaJoe) 27 octobre 2021

« Oui, ils pourraient marquer quelques buts. Mais ce retour de quatre et les erreurs qu’ils commettaient le week-end, c’était pire qu’un écolier. C’était ridicule.

« J’aime Fernandes, mais quand vous le faites courir et essayer de faire des choses par lui-même, cela laisse des lacunes. Lorsque vous jouez contre une équipe comme Liverpool, ils le verront, se frotteront les mains, vous remercieront beaucoup et joueront autour de vous.

Ensuite, pour les hommes de Solskjaer, c’est Tottenham loin – en direct sur talkSPORT ce samedi – alors que Solskjaer se bat pour sauver son emploi.