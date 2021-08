Le transfert de Crystal Palace pour donner à Leeds Utd une secousse opportune sur la principale cible de Bielsa

Leeds Utd pourrait recevoir un coup de pouce opportun dans sa quête pour signer un objectif au milieu de terrain après que Crystal Palace ait tourné son attention vers Will Hughes de Watford.

Leeds sont sans doute entrés dans la nouvelle campagne dans une position plus faible qu’ils n’ont terminé la dernière. Kristoffer Klaesson a été recruté pour soutenir Illan Meslier, tandis que Junior Firpo est une mise à niveau d’Ezgjan Alioski.

Cependant, les sorties de Gaetano Berardi et Pablo Hernandez ont diminué leur profondeur. De plus, leur quête pour alléger la charge au milieu de terrain assumée par Kalvin Phillips n’a pas encore abouti à une percée.

Un joueur présenté comme étant capable de partager le fardeau était celui de Huddersfield Town Lewis O’Brien.

Le joueur de 22 ans a suscité l’intérêt de Leeds Utd et Palais de Cristal. Cependant, selon le Sun, les Eagles se sont concentrés sur Watford Hugues.

Ils déclarent que le palais est «sur le point de conclure un accord de 10 millions de livres sterling» avec le Frelons sur le jeune de 26 ans. Le transfert coûtera un montant initial de 7 millions de livres sterling avant un potentiel supplémentaire de 3 millions de livres sterling en compléments.

S’entendre sur les termes personnels ne devrait pas être un problème, et la décision de Hughes pourrait renforcer la position de Leeds sur O’Brien.

Les Blancs auraient récemment a déposé une offre de 5 millions de livres sterling qui a été rejetée par Huddersfield.

On pensait qu’une offre améliorée était en préparation, mais avec une guerre d’enchères désormais hors de question, le Sun affirme que les Terriers pourraient être disposés à assouplir leurs exigences.

Une offre de 5 millions de livres sterling avec des ajouts portant le total des frais à 8 millions de livres sterling devrait être couronnée de succès.

“Emotional” Bielsa salue le sauveur de Leeds Utd contre Everton

Pendant ce temps, Marcelo Bielsa a déclaré qu’il était “très émouvant” de voir le retour d’une foule à pleine capacité à Elland Road et a nommé le joueur qui, selon lui, a rendu le match nul avec Everton possible.

S’adressant au match du jour après le match, Bielsa a déclaré : « Nous avons dominé une grande partie du match. Plus que l’adversaire, mais en fonction de cette domination, nous aurions dû créer plus d’occasions au but et subir moins d’occasions au but.

« Le public est toujours un stimulus et la présence des spectateurs est très importante. Cela nous a rendu très heureux et c’était très émouvant de jouer à nouveau devant eux.

Les fans de Leeds ont dû attendre pour voir leur équipe devant un terrain bondé pour la première fois depuis leur promotion du championnat.

Ils ont certainement rattrapé le temps perdu. Ils ont créé une atmosphère saisissante avant le match et tout au long des 90 minutes. Non seulement Bielsa les a crédités, mais il a également fait l’éloge de son n°1 Meslier.

“Notre gardien de but a fait deux interventions que nous avons considérées comme un but en notre faveur aujourd’hui et nous a permis d’obtenir le match nul”, a ajouté l’Argentin.

