Le transfert de Harry Kane est qualifié d ‘«impossible» alors que la véritable offre de Man City émerge

Tottenham est de plus en plus convaincu que Harry Kane restera avec le club cet été – Daniel Levy refusant de laisser tomber même un centime en dessous de sa valorisation de 150 millions de livres sterling du capitaine anglais.

Tottenham ont commencé la saison en beauté après avoir remporté des victoires successives 1-0 pour remporter le maximum de points. Ils ont dû se passer de Kane en grande partie. Au milieu de liens persistants avec City, Kane n’a figuré que brièvement dans une apparition contre les Wolves dimanche.

Le supremo de Tottenham, Levy, est resté ferme dans son désir de conserver Kane. En effet, face à son prix demandé de 150 millions de livres sterling, City aurait tenté toutes sortes d’offres.

En effet, City a vu de multiples efforts pour persuader Levy de vendre Kane échouer. Celles-ci vont d’une offre directe de 100 millions de livres sterling à une pléthore d’offres surélevées, qui incluent une chance de signer des stars non désirées de la ville.

Plus tôt cette semaine, le Daily Telegraph a affirmé que City lancerait une dernière tentative pour tordre le bras de Levy au-dessus de Kane cette semaine. Et si cela échoue, ils ont apparemment déjà une autre cible en tête.

Et comme le temps presse maintenant, le Daily Mail rapporte que les Spurs pensent qu’ils “gagnent la bataille” pour garder leur attaquant vedette.

Fait révélateur, la détermination de Levy à garder Kane dans le nord de Londres « n’a pas faibli ». En outre, ils déclarent qu’il est «plus déterminé que jamais» à repousser les efforts de City.

Il est également indiqué que Tottenham pense maintenant qu’un transfert de Kane à City ou à tout autre club est «pratiquement impossible» cet été.

En effet, le Mail indique également que l’offre de City pour Kane est bien en deçà de ce qui a été rapporté précédemment.

Ils rapportent que l’offre d’ouverture de City ne vaut en réalité que 75 millions de livres sterling à l’avance, les 25 millions de livres restants provenant de modules complémentaires.

En tant que tel, il existe une « disparité importante » entre la valorisation de Kane par les deux clubs. Et pour cette raison, Tottenham est de plus en plus optimiste quant au maintien de l’attaquant.

City augmenterait son offre à 130 millions de livres sterling cette semaine, mais même cela ne convaincra pas Levy de vendre. Le président des Spurs – souvent considéré comme un client pragmatique – a fait preuve d’audace face à sa gestion de Kane.

Et il ne chercherait apparemment pas à vendre l’attaquant pour un centime de moins que sa valorisation de 150 millions de livres sterling.

Neville veut que Man Utd rachète Kane

Expert Gary Neville a exhorté Manchester United, quant à lui, à jouer tardivement pour Kane.

Il pense que se débarrasser d’Anthony Martial, Jesse Lingard, Daniel James et Juan Mata ouvrirait la voie à l’arrivée de Kane.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que les arrivées de Sancho et Varane seraient suffisantes pour que United remporte le titre, Neville a déclaré sur Sky Sports: “Mon intuition est non – ils n’auront pas le même impact sur Manchester United que Van Dijk et Alisson [at Liverpool] pour les amener jusqu’à 90-95 points, ils devront gagner la ligue la ligue. Je pense qu’ils seront encore courts.

« Chelsea, nous avons vu ce qu’ils ont fait avec [Romelu] Lukaku. Nous avons vu que Van Dijk est revenu pour Liverpool, nous savons que Manchester City est là pour [Jack] Grealish et Kane. S’ils obtiennent Kane, je pense qu’il y a un énorme problème pour United.

“J’ai du mal à comprendre pourquoi Manchester United ne fait pas un pas supplémentaire dans cette fenêtre de transfert.

« Les 70 millions de livres sterling de Sancho étaient l’argent de l’année dernière. Et je pense qu’en ce qui concerne Manchester United, ils ont toujours recherché le meilleur joueur de Premier League, le meilleur joueur anglais, le meilleur joueur britannique de l’histoire.

«Pourquoi Martial, James, Lingard… vous parlez de décharger potentiellement beaucoup de salaires là-bas, potentiellement de percevoir des frais de transfert.

« Pourquoi ne vont-ils pas chercher Harry Kane cette semaine ? »

