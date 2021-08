Le transfert de Kylian Mbappe “imminent” alors que l’ancien président du Real Madrid, Ramon Calderon, insiste sur le fait que les géants espagnols “ont l’argent” pour acheter la star du Paris Saint-Germain

Le transfert de la star du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe au Real Madrid est “imminent”.

C’est selon l’ancien président du club Ramon Calderon, qui affirme que les géants espagnols disposent de l’argent nécessaire pour atteindre le prix demandé par le PSG.

Mbappe pourrait quitter le PSG pour rien l’été prochain, mais le Real Madrid veut quand même le signer pour beaucoup d’argent cet été

Le Real a vu 160 millions d’euros [£137m] L’offre a été refusée pour le vainqueur de la Coupe du monde plus tôt cette semaine, le PSG Leonardo s’étant battu avec une attaque extraordinaire contre la conduite de l’équipe de LaLiga.

Les derniers rapports affirment que les chefs de Los Blancos ne sont pas découragés, le club envisage maintenant une deuxième offre pour tenter les géants français de vendre cet été.

Cependant, la poursuite des grosses sommes d’argent du Real Madrid a été remise en question, Mbappe devant être disponible pour rien dans seulement neuf mois.

Alors que Mbappe refuserait de signer un nouveau contrat au Parc des Princes, la superstar française devrait devenir agent libre l’été prochain.

Leonardo – qui a admis que Mbappe « veut partir » – a déclaré publiquement qu’il n’engagerait plus de discussions avec le Real, mais des rapports en France affirment que le PSG demande 220 millions d’euros [£188m] si les Espagnols veulent signer Mbappe cet été.

getty

La paire du PSG Neymar et Mbappe sont les deux joueurs les plus chers de tous les temps – et le prix combiné du Français pourrait grimper encore plus si le Real Madrid réussissait

C’est juste en deçà du record mondial de transfert établi par le PSG en 2017 lorsqu’il a payé 222 millions d’euros. [£198m] pour faire atterrir Neymar depuis Barcelone.

Mais Calderon insiste sur le fait qu’ils ont l’argent à dépenser.

“Si vous le voulez maintenant, vous devez payer ce montant – c’est clair”, a déclaré Calderon au talkSPORT Breakfast.

« Si le PSG a fait une contre-offre, cela signifie qu’il négocie et dans ces cas, d’après mon expérience, la signature est imminente.

« En ce moment, les deux clubs s’assoient pour négocier devant une table, alors les choses sont assez claires.

Calderon a été président du Real Madrid entre 2006 et 2009, et également directeur du club de 2001 à 2006

« C’est peut-être vrai, la question de payer cette somme d’argent, mais parfois, si vous avez besoin de quelque chose de si cher et si important, vous devez le payer.

« Il ne sert à rien de faire une offre à un club si vous ne savez pas que le joueur veut rejoindre votre club, ce serait ridicule. Dans ce cas, il est clair que le joueur a dit que je voulais partir.

“Je suppose, maintenant que le PSG a accepté d’entamer des négociations, que la signature est imminente.”

Mais le Real a-t-il l’argent à dépenser ? Selon Calderon, la réponse est un “oui” définitif après un certain nombre de fenêtres de transfert calmes des géants espagnols.

Les difficultés financières du Real Madrid, comme celles de ses rivaux espagnols à Barcelone, sont bien connues, mais on prétend que leur dette a été répartie sur plusieurs années, ce qui n’a donc pas affecté leur pouvoir d’achat.

Le Real Madrid n’a signé aucun joueur depuis la fenêtre d’été qui a vu Eden Hazard rejoindre pour 160 millions d’euros [£137m] en 2019

Et, n’ayant pas signé une seule signature au cours des quatre dernières fenêtres de transfert et ayant levé des fonds en vendant un certain nombre de joueurs au cours de cette période, Calderon dit que le Real a de l’argent à dépenser.

“Nous n’avons pas dépensé d’argent au cours des deux ou trois dernières années, il n’y a pas eu de grosses signatures”, a-t-il ajouté.

“Donc, bien sûr, s’ils ont fait cette offre, cela signifie que le club est en mesure de la payer.

“Peut-être que cela semble beaucoup d’argent maintenant, mais on ne sait jamais. Lorsque le PSG a payé 222 millions d’euros pour Neymar, nous pensions que c’était trop, mais finalement le club voulait le joueur et c’est ce qu’il a fait.

“Dans ce cas, je pense que le Real Madrid a l’argent car sinon il n’aurait pas fait cette offre.

Mbappe a remporté trois titres de Ligue 1, trois Coupes de France et deux Coupes de la Ligue en quatre ans au PSG

«Nous avons investi beaucoup d’argent dans la reconstruction du stade, c’est vrai, mais nous n’avons pas dépensé d’argent au cours des dernières années en signatures, il y a donc de l’argent en banque pour payer ce montant qui a été proposé.

“En ce moment, l’équipe du Real Madrid est un peu plus faible que des équipes comme Chelsea, le PSG et Man City, et peut-être avons-nous besoin de joueurs comme Mbappe pour donner à l’équipe une autre position dans le football européen.

“C’est un joueur fantastique, ce qu’il a fait ces deux ou trois dernières années est incroyable, être dans une ligue comme la Ligue 1, ce n’est pas aussi fort qu’on le sait, mais c’est un buteur, il est fort, il est rapide, il est jeune, il est a tout.

« Un joueur comme celui-là peut vous apporter beaucoup. »

