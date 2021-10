Liverpool a été soutenu pour signer l’ailier de Barcelone Ousmane Dembele avec l’ancien Red Steve McManaman, affirmant qu’un mouvement pour l’attaquant « vaut un risque ».

Les Reds souhaitent renforcer leur ligne de front pour suivre le rythme de leurs rivaux pour le titre de Premier League, et il est dit que Jurgen Klopp est toujours un grand fan du joueur, ayant été son propriétaire pendant son séjour au Borussia Dortmund.

Dembele a eu du mal depuis son déménagement de 100 millions de livres sterling à Barcelone en 2017, qui était un transfert record de club à l’époque

Le Français est bientôt un agent libre et Liverpool cherche à le récupérer pour un transfert gratuit, selon les rapports, avec un accord pré-contractuel en préparation.

L’attaquant de Barcelone a signé pour les géants de la Liga en 2017 pour un montant époustouflant de 100 millions de livres sterling, et devait remplacer Neymar qui avait quitté le club catalan cet été-là pour le Paris Saint-Germain.

Une série de blessures a conduit le vainqueur de la Coupe du monde à ne pas répondre à cette attente, bien qu’il soit suggéré que Barcelone souhaite toujours s’accrocher au prometteur joueur de 24 ans.

Et McManaman, qui a fait 364 apparitions en neuf ans à Anfield, dit que si le joueur est disponible sur un transfert gratuit, alors l’accord « vaut un risque ».

Klopp voudrait retrouver Dembele à Liverpool

« S’ils pouvaient lui obtenir un contrat gratuit et régler l’affaire, je ne pense pas qu’il y ait de problème avec cela », a-t-il déclaré à HorseRacingNet.

«Ses demandes salariales devraient relever de la structure de ce que Liverpool aimerait payer, mais du fait qu’il serait une signature gratuite et que le joueur connaît personnellement Jurgen Klopp, cela pourrait être une affaire intelligente.

« C’est un garçon très talentueux mais son attitude a été beaucoup remise en question pendant son séjour à Barcelone. Il a eu beaucoup de blessures et il est encore blessé en ce moment, donc son ratio de matchs n’a pas été bon du tout et c’est une autre chose qu’un acheteur potentiel doit prendre en compte.

« Aujourd’hui, lorsqu’un club recrute un joueur, il examine chaque aspect du joueur et pas seulement ce qu’il fait sur le terrain. Liverpool fera preuve de diligence raisonnable à son égard et s’ils prennent ce botté de dégagement ou non, c’est une autre chose.

« Cependant, un joueur vraiment talentueux disponible sur un transfert gratuit vaut certainement un risque. »

