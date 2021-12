Le transfert de Liverpool «très probable» alors que Gladbach évalue l’offre de Zakaria à prix réduit

Liverpool semble « de plus en plus susceptible » d’obtenir la signature de Denis Zakaria en janvier avec le Borussia Mönchengladbach qui n’aurait d’autre choix que d’accepter son départ.

L’international suisse, 25 ans, approche de la fin de son passage avec la formation de Bundesliga. Le milieu de terrain combatif est en fin de contrat à la fin de la saison. À l’heure actuelle, tous les signes suggèrent que de nouveaux termes ne seront pas écrits.

En tant que tel, Zakaria ne manque pas d’admirateurs. Cette liste est dirigée par Liverpool, bien que la Juventus, l’AS Roma et le Bayern Munich semblent également enthousiastes.

Cependant, c’est l’offre de Liverpool qui aurait le plus tenté le milieu de terrain.

Selon Calciomercato, la Juve et la Roma sont actuellement incapables d’égaler l’enveloppe financière proposée par les Reds.

Ils pensent que même si la Juve pourrait encore augmenter son offre, il semble peu probable que sa proposition corresponde à celle de Liverpool.

En tant que tels, ils rapportent qu’un passage à Anfield semble désormais «très probable».

Ils rapportent également que la Bundesliga semble n’avoir d’autre choix que d’accepter L’offre de Liverpool à 10,2 millions de livres sterling (12 millions d’euros). L’offre, soumise par Michael Edwards, semble être l’un de ses derniers actes en charge des transactions de transfert de Liverpool.

Zakaria et ses conseillers sont « disposés à faciliter le transfert et à dire oui à leur offre ».

De plus, Gladbach se rend compte que sa vente doit simplement avoir lieu.

Ils pourraient parier sur le maintien du joueur jusqu’à l’été dans l’espoir qu’il signe une prolongation. Cependant, avec l’échec des efforts précédents, cela semble un risque qu’ils sont prêts à prendre.

Les chefs de Gladbach font allusion à la vente de Denis Zakaria

Gladbach Live fournit plus de détails et explique pourquoi sa sortie semble de plus en plus probable.

« En fin de compte, c’est un exercice d’équilibre », écrivent-ils. « Déplacez-vous et gagnez en sécurité de planification. Ou continuer à jouer – avec le risque de jouer à la fin.

Tout bien considéré, il semble fort possible que Zakaria et Gladbach se séparent en janvier.

Le directeur des sports de Mönchengladbach, Max Eberl, a récemment laissé entendre qu’ils étaient impuissants à empêcher sa sortie.

« S’il (Zakaria), ou tout autre joueur, nous dit qu’ils veulent partir, nous réglerons le problème.

« Ce serait fou de combattre quelqu’un s’il veut y aller », avait précédemment déclaré Eberl à Bild.

