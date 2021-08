Le transfert de Man Utd au bord de l’effondrement après un coup de marteau cruel de dernière minute

Un transfert de Man Utd est «en danger» de échouer après qu’une blessure prématurée a menacé de faire dérailler le mouvement, selon une source de confiance.

Homme Utd ont été soutenus ces derniers jours par l’annonce du retour de Cristiano Ronaldo au club. La légende portugaise reste l’une des menaces offensives les plus puissantes du football mondial malgré ses 36 ans.

Le débat a fait rage quant à l’impact que Ronaldo aura lors de son deuxième passage à Old Trafford. Paul Merson a insisté sur le fait qu’il n’est que la moitié du joueur qu’il était autrefois, tandis que Gary Neville a refusé de faire tapis en mouvement.

L’arrivée imminente de Ronaldo a peut-être été un autre facteur décisif dans la décision du club de prêter un jeune prometteur Amad Diallo.

Les attaquants du club étaient déjà bien garnis. L’arrivée de Ronaldo garantira que Mason Greenwood sera expulsé, réduisant ainsi encore plus les faibles chances de Diallo d’atteindre un temps de jeu régulier.

En tant que tel, Ole Gunnar Solskjaer a récemment révélé que le jeune de 19 ans partirait en prêt.

“Oui [expect him to go out on loan]”, a déclaré le directeur. « Ce n’est pas signé à 100 %, mais nous sommes d’accord.

“Je n’ai pas encore à dire de quelle équipe il s’agit [smiles], mais nous avons trouvé un endroit qui enthousiasme Amad et qui nous passionne.

Le journaliste de confiance Fabrizio Romano a révélé que cette équipe était Feyenoord. Cependant, l’Italien a récemment largué une bombe en révélant que le mouvement était désormais «à risque».

Romano a déclaré que bien qu’un accord ait été trouvé, Diallo s’était blessé lors de sa “dernière séance d’entraînement à Man Utd” avant le déménagement.

La gravité de la blessure n’est pas précisée, bien que Romano souligne que le mouvement est désormais “en danger”.

Pogba plaisante sur le retour de Ronaldo

Pendant ce temps, David de Gea a admis que le retour de Ronaldo à Old Trafford serait “comme un rêve”, tandis que Paul Pogba a offert une blague en un mot sur le retour de l’icône.

S’exprimant au lendemain de leur Victoire très disputée 1-0 contre les Wolves, a plaisanté Pogba lorsqu’on lui a posé des questions sur l’arrivée imminente de Ronaldo : “Qui ?”

De Gea a opté pour une réponse plus longue. L’Espagnol a déclaré: “C’est comme un rêve de le retrouver. Ce sera super – c’est déjà super, ça se sent dans l’atmosphère.

“J’espère qu’il pourra apporter quelque chose de spécial pour rendre l’équipe encore meilleure.”

