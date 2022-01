Le transfert de Man Utd est sur le point de « s’effondrer », mais les chances de réussite d’un nouvel accord sont évaluées à 100%

Les efforts pour accélérer un accord avec Man Utd ont laissé le mouvement s’effondrer, bien qu’une source de confiance soit catégorique, un transfert franchira la ligne ce mois-ci.

L’avenir immédiat de l’ailier de Manchester United Amad Diallo sera loin d’Old Trafford. Le joueur de 19 ans était sur le point de rejoindre Feyenoord en prêt cet été. Cependant, une blessure tardive à la cuisse a fait échouer le mouvement, ce qui a amené la partie néerlandaise à acquérir Reiss Nelson d’Arsenal à la place.

Après s’être remis d’une blessure, Diallo est revenu à l’action avec les moins de 23 ans de United en Premier League 2. Il n’a pas perdu de temps à montrer pourquoi il était trop bon pour ce niveau. L’attaquant ivoirien a inscrit deux buts et une passe décisive en seulement deux sorties.

Diallo a obtenu son premier départ en Ligue des champions contre les Young Boys en décembre. Accumuler un temps de jeu plus régulier au niveau élite semble être la prochaine étape de son développement.

Tout en fournissant des mises à jour sur Anthony Martial et Axel Tuanzebe, le gourou des transferts Fabrizio Romano a révélé que l’équipe de championnat de Birmingham City était en tête de la course à la signature de Diallo. Pas moins de cinq équipes lorgnent l’ailier, mais les Bleus étaient assis en pole position.

Cependant, dans une nouvelle mise à jour, Romano a tweeté que le mouvement proposé devrait « s’effondrer ».

Birmingham limogé, mais l’accord avec Man Utd est garanti

La raison précise pour laquelle un accord n’a pas pu être atteint n’est pas précisée. Le journaliste a simplement déclaré que « d’autres contacts » concernant un accord n’avaient pas porté leurs fruits.

Néanmoins, les chances que Diallo parte en prêt en janvier étaient évaluées à « 100 % ». Cela confirmerait les affirmations antérieures du journaliste spécialisé dans United, Peter Schrager. Il a déclaré Diallo n’était pas dans les plans du manager par intérim Ralf Rangnick mardi.

Romano a ajouté que United avait été inondé de « quatre propositions » pour leur attaquant passionnant, y compris un regain d’intérêt de Feyenoord. Mais le désir du joueur serait d’acquérir de l’expérience en équipe première tout en restant au Royaume-Uni.

Compte tenu de ses performances explosives chez les moins de 23 ans au cours des 12 derniers mois, quel que soit le club qui signe Diallo, il donnera une énorme secousse à sa ligne avant.

Ronaldo tient des « pourparlers de crise » avec un avenir incertain

Pendant ce temps, la légende de Manchester United, Cristiano Ronaldo, a eu des entretiens de crise avec son agent Jorge Mendes sur son avenir au club.

Mendes s’est envolé pour le Royaume-Uni pour répondre aux craintes de Ronaldo que son retour de rêve à Old Trafford se transforme rapidement en un cauchemar potentiel. Et ce malgré le fait que l’attaquant portugais ait marqué 14 buts en 29 matchs cette saison.

Selon un article paru dans The Sun, Ronaldo est frustré par la performance des hommes de Ralf Rangnick. L’ancienne star du Real Madrid et de la Juventus est également déçue par la tactique et le style de football de Rangnick.

Une source proche de Ronaldo a révélé : « Cristiano est très préoccupé par ce qui se passe à United.

« L’équipe reçoit beaucoup de critiques et il sait qu’il est considéré comme l’un des leaders. Il y a pas mal de problèmes et Cristiano ressent la pression et est très stressé par la situation.

« Il veut désespérément que son transfert à United soit un succès. Mais il commence à reconnaître que remporter des trophées avec la configuration actuelle pourrait être un véritable combat.

«Jorge est venu le voir et ils ont passé du temps à discuter de la façon dont les choses se passent, de ce qu’ils pensent être les problèmes, de la façon dont ils pourraient être résolus et des solutions. Rien n’est exclu.»

