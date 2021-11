Le transfert de Manchester United prouve que Cristiano Ronaldo n’est pas égoïste

Le retour de Cristiano Ronaldo à Manchester United montre à quel point le joueur aime le club et ne se soucie pas des trophées, estime l’ancienne star de Man City Trevor Sinclair.

L’icône portugaise aurait eu la chance de signer pour les voisins bruyants des Diables rouges cet été, mais il a finalement choisi de rejoindre le club où il s’est fait un nom.

Ronaldo maintient presque à lui seul le manager Ole Gunnar Solskjaer dans un travail avec une série d’objectifs vitaux

Un déménagement à City, pour travailler sous Pep Guardiola, aurait augmenté les chances déjà élevées que le club remporte encore plus de trophées, après avoir remporté un doublé en Premier League et en Coupe de la Ligue la saison dernière.

Cela aurait probablement ajouté plus d’argenterie à l’armoire à trophées de carrière déjà éclatante de Ronaldo.

Pourtant, après avoir quitté la Juventus, Ronaldo se retrouve maintenant à Old Trafford, choisissant plutôt de revenir au club où il a remporté trois titres, une FA Cup, deux Coupes de la Ligue et une Ligue des Champions – ainsi que le Ballon d’Or 2008.

Il est extrêmement peu probable qu’il égale ce but cette fois alors que l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a du mal à mettre sur pied une longue période de bonne forme qui pourrait leur donner une chance de gloire.

Les difficultés de United ne sont pas un événement nouveau, donc Ronaldo devait savoir que ses chances de gagner de l’argent diminueraient en revenant aux Red Devils.

Mais, avant le derby de Manchester – en direct sur talkSPORT – Sinclair a insisté sur le fait qu’il a choisi de signer à nouveau pour United montre qu’il aime le club et n’est pas seulement un chasseur de gloire.

Ronaldo est venu à la rescousse de Solskjaer contre l’Atalanta

L’ancien as de City a déclaré à talkSPORT Breakfast: « Il marquera des buts, il y a beaucoup de gloire là-dedans s’il change la donne pour Manchester United, mais il est probable qu’il marquera beaucoup de buts mais ne ramassera pas d’argenterie .

« Ses fondations étaient à Manchester United et en fait, quand on y pense, c’est lui, en quelque sorte, qui n’est pas égoïste.

« Parce que, pour moi, s’il était égoïste, il n’y avait qu’une décision à prendre et c’était d’aller à Manchester City et aux trophées. Mais à la place, il est parti, ‘tu sais quoi ? J’aime ce club, ils m’ont donné mes débuts, je veux y retourner et essayer de les récompenser et d’avoir le plus de succès possible là-bas ».

« Mais, pour moi, rien ne change. Il ne gagnera pas d’argenterie.

« Il continuera certainement à marquer et à battre des records, et il pourrait gagner de l’argenterie individuelle, mais je ne pense pas qu’il gagnera de l’argenterie avec Manchester United. »

Ronaldo a connu un premier sort en or à Manchester United, mais il est peu probable qu’il ait le même succès cette fois-ci

La légende d’Arsenal, Ray Parlour, a ajouté : « Il a fait preuve d’une grande loyauté envers Manchester United et j’aime voir cela en tant que joueur.

« Il sait ce qu’ils ont fait pour sa carrière de joueur de Manchester United.

« Là où il est maintenant, cela a beaucoup à voir avec Manchester United. »

Ronaldo a fait l’objet de critiques dans certains milieux, malgré ses buts salvateurs.

Un nouveau partenariat avec Edinson Cavani est en marche, mais va-t-il tirer United vers la gloire ?

Ronaldo a neuf buts et une passe décisive en 12 matchs jusqu’à présent cette saison, dont deux buts gagnants et un égaliseur dans les arrêts de jeu en Ligue des champions pour maintenir leurs espoirs européens en vie.

Et pourtant, certains pensent qu’il ne donne pas assez pour l’équipe, et ne marque que des buts.

Sinclair, cependant, insiste sur le fait que c’est tout ce qu’il doit faire parce que sa capacité de finition est si bonne.

« Le fait qu’il marque des buts, c’est ce qui compte pour lui », a ajouté l’expert de talkSPORT. « Il ne va pas bien jouer. Il ne va pas dominer les joueurs dans le jeu maintenant.

« Tout ce qu’il va faire, quand il aura ces opportunités, c’est se transformer en Superman et faire ce que Ronaldo fait de mieux – mettre le ballon au fond des filets. »

