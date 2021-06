Le transfert de Memphis Depay pourrait être annoncé la semaine prochaine

Memphis Depay est sur le point de signer un contrat de trois ans avec le FC Barcelone, et son transfert pourrait être officiellement annoncé la semaine prochaine. C’est selon Diario SPORT.

Le contrat entre le Néerlandais et le club catalan est considéré comme presque terminé, mais Depay attend la confirmation que Ronald Koeman restera en tant que manager avant de signer.

La continuité de Koeman devrait être ratifiée prochainement, ce qui signifie que l’incorporation de Depay pourrait suivre dans les prochains jours.

L’attaquant viendrait sur un transfert gratuit de Lyon, et son salaire serait modéré, avec de nombreuses primes basées sur les performances. Depay était lié à Barcelone depuis longtemps. On a toujours dit que Koeman voulait l’attaquant, mais il a été refusé le plus récemment dans la fenêtre de transfert d’hiver car le club n’avait encore qu’un président par intérim.

Lyon lui a proposé une offre de renouvellement généreuse, et la Juventus l’aurait approché avec une offre qui rapportait plus que celle de Barcelone. Mais Depay devrait les rejeter en faveur de rejoindre son ancien directeur de l’équipe nationale.

Depay considère Koeman comme l’un de ses mentors les plus importants. L’ancien joueur de Barcelone a aidé Depay à s’améliorer et est resté avec lui comme avant-centre de départ alors même qu’il passait un sort décevant à Manchester United. Son passage en Premier League était loin d’être une réussite, mais il a retrouvé sa meilleure forme en France.