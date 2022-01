Le transfert de Nathan Patterson à Everton se termine alors qu’une offre améliorée est un piège pour un accord record

Nathan Patterson semble susceptible de devenir un joueur d’Everton de manière imminente après avoir soumis une offre améliorée aux Rangers, selon plusieurs sources.

Patterson a fait l’objet d’un intérêt intense de la part d’Everton au cours de l’été. Ils ont fait plusieurs offres pour l’arrière droit, mais aucune n’a abouti. Les Rangers attendaient une somme plus élevée et pourraient être sur le point de réaliser leur souhait.

Il existe divers rapports faisant état d’affirmations selon lesquelles Everton aurait fait une nouvelle offre pour Patterson. Cette fois, ils ont fait monter les enchères. En fait, s’il était accepté, Patterson deviendrait la vente record des Rangers.

Sky Sports a déclaré que les frais s’élèveraient à 16 millions de livres sterling, répartis en un paiement initial de 12 millions de livres sterling et 4 millions de livres sterling supplémentaires en suppléments.

Le Liverpool Echo avait rapporté plus tôt dimanche qu’un accord était « fermé » et que trouver un adjoint au capitaine Seamus Coleman à l’arrière droit était devenu une « priorité » pour le club.

Pour aller plus loin, The Sun a affirmé que des frais avaient en fait été «convenus» entre Everton et Rangers. Ils soutiennent également qu’il dépassera largement les 10 millions de livres sterling, en utilisant les mêmes chiffres que Sky. La confirmation du transfert pourrait arriver « dans les prochains jours ».

Patterson deviendrait la deuxième signature d’Everton de la fenêtre de transfert de janvier. Le premier était un autre arrière latéral; Vitaliy Mykolenko est arrivé pour le côté opposé de la défense.

Coleman a dû remplacer sur la gauche, cependant, pour la défaite d’Everton contre Brighton dimanche. Jonjoe Kenny a joué à sa place à l’arrière droit.

Mais Rafael Benitez recherchait une mise à niveau et a maintenant Patterson fermement dans son viseur.

Le joueur de 20 ans n’a fait que deux départs en Premiership écossaise jusqu’à présent cette saison. Le plus récent est survenu le 18 décembre, lors d’une victoire contre Dundee United. Patterson a du mal à déloger le capitaine James Tavernier du poste d’arrière droit de départ.

Son contrat avec les Rangers court jusqu’en mai 2024 après avoir signé un nouvel accord il y a 12 mois. Cependant, Everton semble prêt à le capturer bien avant cela.

Everton ne peut pas non plus être fait après l’ajout potentiel de Patterson.

D’après Le Soleil, Everton s’intéresse à l’ailier de Burnley Dwight McNeil – mais c’est aussi le cas de l’ancien patron des Rangers de Patterson, Steven Gerrard, pour Aston Villa.

Alors que les Clarets seraient ouverts aux discussions, ils ont mis le prix de 40 millions de livres sterling sur McNeil car c’est à quel point il est hautement considéré.

Janvier est la première fenêtre de transfert de l’ancien capitaine de Liverpool Gerrard en charge de sa nouvelle équipe, mais McNeil est sur leur radar depuis l’été dernier.

Ils auraient préparé un déménagement à ce moment-là. Cependant, ils ont dépensé de l’argent sur des renforts d’attaque alternatifs.

L’équipe de Benitez l’a également aligné dans la fenêtre précédente. Cependant, ils ont également pris des décisions de transfert différentes.

Crystal Palace semble être un nouveau nom dans la bataille. Le rapport note qu’ils devraient vendre Wilfried Zaha pour financer un déménagement.

Par conséquent, il semble que Villa et Everton soient les plus probables du trio dont Burnley anticipe les offres.

