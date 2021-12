Le transfert de Silvan Hefti à Gênes devrait être confirmé

Gênes devrait recruter l’arrière droit Silvan Hefti du club suisse des Young Boys. Le joueur de 24 ans serait le premier joueur à signer pour la formation italienne sous Andriy Shevchenko, nommé en novembre dernier.

Le transfert de Silvan Hefti à Gênes de Young Boys sera achevé dans un proche avenir

Hefti sera le premier joueur à rejoindre Gênes sous Shevchenko

Gênes devrait achever la signature de l’ancien défenseur suisse des moins de 21 ans Silvan Hefti des Young Boys. Selon Fabrizio Romano, l’équipe italienne versera 5 millions d’euros à l’équipe de David Wagner pour assurer le transfert de l’arrière droit de 24 ans.

Hefti a commencé sa carrière dans son pays d’origine avec Saint-Gall, en 2015, et était un arrière latéral établi dans la Super League suisse avant de passer aux Young Boys en 2020. Il a fait 52 apparitions pour les Young Boys dans son un et un. -demi-saisons avec le club et a été titulaire dans l’équipe qui a battu Manchester United 2-1 en Ligue des champions en septembre dernier.

Andriy Shevchenko fait face à une tâche ardue

La navigation n’a pas été facile pour Gênes jusqu’à présent cette saison. Les Griffins se sont retrouvés languissants sur les places de relégation après un très mauvais début de saison et ont déjà vu un changement dans leur management, Andriy Shevchenko remplaçant Davide Ballardini début novembre.

Malgré le changement de management, ils n’ont récupéré qu’un seul point suite à l’arrivée de l’Ukrainien. Le mois dernier, Gênes a perdu quatre de ses cinq matches de championnat, son seul point étant un match nul 0-0 contre l’Atalanta à la fin de la dernière semaine de match.

Les blessures ont également joué un rôle dans le mauvais départ de Gênes, plusieurs joueurs de l’équipe première passant du temps sur la touche. Shevchenko espère que Hefti pourra ajouter de la profondeur bien nécessaire à son équipe.

Une série d’une seule victoire en championnat en 19 matches a permis à Gênes de se classer dix-huitième du classement de la Seria A.

Photo principale

Intégrer à partir de .