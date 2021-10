Le transfert de Tottenham ravagé par une star en difficulté a déclaré que la sortie de janvier était un must

Tottenham a été remis en question au sujet de la signature de Jack Clarke en 2019, car il devient de plus en plus probable que le joueur de 20 ans déménage en janvier.

Clarke n’a pas eu l’impact que les Spurs auraient souhaité lorsqu’ils ont déboursé 10 millions de livres sterling pour signer l’ailier en 2019. L’ancien homme de Leeds n’a pas encore trouvé ses marques dans le nord de Londres.

L’ailier n’a fait qu’une seule apparition senior dans l’équipe première cette saison, lors d’un match de qualification pour la Ligue Europa Conference.

Le correspondant des Spurs pour football.london, Alasdair Gold, a maintenant donné une critique cinglante de la carrière de Clarke à Tottenham.

« Sans être trop direct, le déménagement de Clarke à Tottenham a été complètement raté », a-t-il écrit.

« L’ailier aura 21 ans le mois prochain et en est maintenant à sa troisième saison en tant qu’homme des Spurs, mais ne semble pas plus près de devenir un joueur de la première équipe. »

« Maintenant qu’il joue uniquement chaque semaine pour l’équipe de développement, l’ancien milieu de terrain de Leeds doit partir en janvier. »

Le contrat de Clarke chez les Spurs expire à la fin de la saison prochaine. En tant que tel, Tottenham pourrait encaisser pour lui maintenant tant qu’il a encore de la valeur.

On ne sait pas à quel niveau Clarke pourrait aller. Il a suscité l’intérêt des équipes de championnat cet été. En tant que tel, il semble préférable pour lui de reprendre son métier dans le deuxième niveau où il pourra enfin démarrer sa carrière.

Les Spurs espèrent un accord de janvier

Il semble de plus en plus improbable que la cible de Tottenham, Dusan Vlahovic, reste un joueur de la Fiorentina plus longtemps. Le directeur de la Fiorentina, Joe Barone, a récemment suggéré qu’ils seraient « très attentifs » sur le marché par rapport au tireur d’élite clinique.

Le club du nord de Londres est lié au Serbe depuis un certain temps.

Avec Vlahovic qui cherche à ne pas signer de nouvel accord, les Spurs semblent l’un des prétendants les plus viables.

Cependant, d’autres équipes de Premier League seraient intéressées, et une bataille pourrait s’ensuivre pour sa signature.

