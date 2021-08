Le transfert de Wayne Rooney d’Everton, le changement dramatique de Tottenham de Dimitar Berbatov, la réunion de David Moyes de Marouane Fellaini

Manchester United est un club qui adore le jour de la date limite de transfert.

Alors que les Red Devils aiment faire des signatures de grands noms chaque fois que cela est possible, ils ont fait leurs preuves en mettant tout en œuvre pour apporter un nom de renom ou deux alors que le temps presse dans la fenêtre de transfert.

Solskjaer a fait venir de grands noms dans son équipe cet été

En ce qui concerne les noms accrocheurs, United a gardé certains des meilleurs pour la fin.

Tous les accords n’ont pas été renversants, mais ce que nous avons vu, c’est un club qui n’est pas contre un coup de volée tardif sur un grand nom.

Dans cet esprit, voici cinq moments de la date limite dont les supporters de United se souviendront au fil des ans.

Wayne Rooney signe pour Manchester United

Rooney était quelque chose d’autre à son apogée

L’un des meilleurs joueurs de Manchester United de l’ère moderne.

Wayne Rooney avait fait irruption sur la scène avec Everton après avoir marqué cet étourdissement contre Arsenal et il cherchait une scène digne du joueur qu’il était destiné à devenir.

Le Theatre Of Dreams semblait être un choix évident.

Alors que les négociations se poursuivaient, United a conclu un accord pour signer le jeune d’Everton le jour de la date limite à l’été 2004.

253 buts plus tard, Rooney est sans aucun doute une légende de Man United et sans doute l’une des meilleures offres de jour limite de tous les temps.

Dimitar Berbatov fait son apparition à Old Trafford

Dimitar Berbatov était un jour de signature de Tottenham

Cela restera certainement l’une des offres de jour d’échéance les plus dramatiques de tous les temps.

Après avoir montré sa classe en deux ans avec Tottenham Hotspur, Dimitar Berbatov était fortement lié à un déménagement.

Man City regorgeait d’argent liquide, tandis que Manchester United recherchait un attaquant talismanique pour les faire avancer.

Des suggestions tout au long de la journée avaient laissé entendre qu’un déménagement dans la moitié bleue de Manchester était imminent, du moins c’était le cas jusqu’à cette séquence de Berbatov à l’intérieur d’Old Trafford parlant à Sir Alex Ferguson.

Le Bulgare a passé quatre ans avec les Diables rouges et on se souvient avec émotion d’un attaquant élégant, mais plus encore comme de l’une des intrigues les plus excitantes du jour de la date limite.

Les retrouvailles de Marouane Fellaini avec David Moyes

Ce n’était pas le type de chapiteau à quoi les fans de Man United s’attendaient

L’ère Sir Alex Ferguson était révolue et David Moyes recherchait le genre de signature de chapiteau qui lui permettrait de prendre le meilleur départ possible pour son règne à Old Trafford.

Malheureusement, l’accord pour signer Marouane Fellaini n’était peut-être pas ce que les fans avaient en tête.

La star belge a rejoint Everton pour 27,5 millions de livres sterling et a plutôt bien réussi après avoir marqué 22 buts en 177 apparitions au milieu de terrain.

Fellaini n’était peut-être pas la star la plus glamour à jouer à Old Trafford, mais il ne fait aucun doute qu’il a apporté une contribution décente au club avant de partir en 2019.

Le prêt tardif de Radamel Falcao à Monaco

Radamel Falcao s’est avéré avoir un sort infructueux à Old Trafford

L’attaquant colombien était considéré comme l’un des meilleurs leaders du football mondial pendant son séjour à l’Atletico Madrid et à Monaco.

Malheureusement, un long problème de blessure a fait qu’il a quelque peu perdu son élan.

En 2014, Manchester United cherchait désespérément à signer un nouvel attaquant pour mener la ligne et un accord a été conclu pour prêter l’homme de Monaco à Old Trafford.

Malgré ses 29 apparitions, Falcao n’a marqué que quatre buts alors qu’il luttait pour vraiment montrer sa vraie qualité au club.

Malheureusement pour lui, il deviendra probablement l’une des offres de jour d’échéance les moins réussies du club.

Edinson Cavani et Alex Telles

Edinson Cavani s’est avéré une bonne signature de transfert gratuit par les Red Devils

L’amour de Manchester United pour la date limite s’est prolongé jusqu’à l’année dernière.

En 2020, le club cherchait désespérément à ajouter de nouveaux visages à son équipe, seul Donny Van de Beek mettant un stylo sur papier pour déménager au club.

Les supporters devenaient agités à l’approche de la date limite, mais l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer a rattrapé le temps perdu avec deux gros contrats.

Edinson Cavani est arrivé en transfert gratuit après avoir quitté le Paris Saint-Germain à la fin de la saison dernière, tandis qu’Alex Telles a rejoint Porto pour un montant non divulgué.

Bien que les deux joueurs aient contribué au cours des 12 derniers mois, il est peu probable que l’une ou l’autre signature devienne l’une des meilleures du club le jour le plus dramatique de la fenêtre de transfert.

