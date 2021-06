Le transfert de West Ham est un coup dur alors que « Manchester United offre à Jesse Lingard un nouveau contrat de trois ans » après avoir joué dans une période de prêt avec Hammers

Jesse Lingard s’est vu offrir un nouveau contrat de trois ans par Manchester United, selon des informations, dans un coup de marteau aux espoirs de West Ham de signer la star en prêt.

Le milieu de terrain anglais a marqué neuf buts et enregistré quatre passes décisives lors d’un prêt réussi avec les Hammers au cours de la seconde moitié de la saison dernière.

Lingard s’est remis dans la course à l’Angleterre après sa forme pour West Ham

Le port de l’est de Londres espère re-signer Lingard sur un accord permanent cet été.

Cependant, le Daily Star affirme que le patron des Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, veut récompenser Lingard pour sa forme avec un nouveau contrat de 130 000 £ par semaine, qui durera jusqu’en 2024.

Le rapport ajoute que West Ham a du mal à payer le prix demandé de 25 millions de livres sterling par United pour Lingard, qui a raté de peu l’équipe anglaise de 26 joueurs de Gareth Southgate pour l’Euro 2020.

Lingard a encore un an sur son contrat actuel à Old Trafford et la signature de nouveaux termes à Old Trafford serait un coup dur pour West Ham.

Les Hammers se lancent dans le football européen cette saison après avoir terminé sixième de la campagne 2020/21.

David Moyes n’a pas encore ajouté de nouveaux visages à son équipe avec le coup d’envoi de la campagne de Premier League de son équipe contre Newcastle le 15 août.

Lingard serait la cible de transfert n ° 1 de West Ham cet été

Lingard, qui n’a pas réussi à faire une apparition en Premier League pour United la saison dernière avant son prêt aux Hammers, insiste sur le fait qu’il veut jouer régulièrement au football en équipe première la saison prochaine.

Il a déclaré : « Le football régulier est la chose la plus importante pour moi.

“Après avoir été prêté et avoir fait un bon parcours dans l’équipe, vous avez commencé à voir le vrai moi, avec les buts et les passes décisives.

« Je n’ai jamais douté de mes capacités, j’ai toujours cru en moi. J’ai parlé au manager en pré-saison et lui ai dit : “J’ai besoin de temps de jeu”.

« Il a dit : ‘nous pouvons en discuter en décembre’, et nous avons reparlé et il a accepté de me laisser partir en prêt.

« J’ai eu diverses conversations avec lui pendant mon séjour à West Ham. Il m’a beaucoup soutenu et c’était un excellent prêt pour moi.