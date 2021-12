Le transfert de Westbrook qui rapprocherait Ricky du ring

14/12/2021 à 19:14 CET

Russell Westbrook C’est un joueur d’une qualité incontestable, il ne fait aucun doute que le meneur de jeu né à Los Angeles c’est une légende vivante de la NBA, mais c’est aussi vrai que ça il n’a jamais été capable de contribuer positivement à une équipe gagnante.

Russ est une machine statistique le joueur avec le plus de triple-double de l’histoire, mais avec une efficacité plus que douteuse. Chez les Lakers, ça ne vaut pas la peine de faire des nombres vides, il faut additionner les victoires et Il semble que la contribution de la base ne soit pas ce dont ils ont besoin pour gagner et selon le journaliste Jake Fisher, les Lakers pourraient envisager de le déplacer et une option est de chercher l’arrivée de Ricky Rubio.

Westbrook et LeBron n’ont pas tout à fait fonctionné ensemble

La franchise californienne a déjà James Lebron dans leurs rangs, qui absorbe beaucoup de balle et Westbrook est un meneur qui a besoin du ballon pour produire, Il n’a pas un tir cohérent ou la capacité de générer loin du ballon et il n’ajoute pas à la facette défensive, au contraire, il soustrait. S’il est vrai que le meneur est venu prendre ses responsabilités et donner du repos à LeBron, Lorsque les deux se rejoignent, ils ne fonctionnent pas tout à fait.

Les performances de Westbrook se sont améliorées en décembre, ses pourcentages se sont améliorés, il tire à 50% en 3 points. Maintenant il faudra voir s’il est capable de maintenir son efficacité ou il revient à un 32 % plus habituel et inefficace.

Le transfert de Ricky sur la table

Étant donné que les Californiens n’offraient pas tout à fait une version optimale avec leur Big-3 sur le terrain, en partie à cause du manque de lancement du 3 et d’une mauvaise défense, Jake Fisher estime que les Lakers pourraient être ouverts à la recherche d’un échange pour Westbrook. Pour l’instant, rien n’est clair, mais il y a deux possibilités qui ressortent avant tout : Ben Simmons et un pack composé de Kevin Love et Ricky Rubio.

La base australienne de la Sixers Il est sur le marché depuis des mois, mais sa capacité nulle de lancement Cela ne ferait que développer l’un des principaux problèmes de l’équipe, de plus, les Lakers ont déjà un meneur de jeu à LeBron, donc Le rôle de Simmons serait très incertain.

Kevin Love et Ricky Rubio amélioreraient l’équipe

D’un autre côté, le package Love and Ricky aurait beaucoup plus de sens. Le salaire élevé de Russ complique toute opération, mais la somme des salaires de Love et Rubio égaliserait les chiffres et rendrait le déménagement viable. Sportivement, cet échange a beaucoup plus de sens, L’amour fournirait beaucoup d’espace à certains Lakers qui en ont besoin et pour leur part, L’espagnol pourrait être parfaitement complété par Lebron ouvrir le terrain et générer avec et sans ballon.

Il est évident que les Lakers ont besoin de changements pour aspirer clairement au ring, en ce moment ils ne sont pas une équipe assez forte dans le dos ou efficace en attaque pour surpasser les puissances occidentales comme Guerriers ou Soleils. Donc, L’arrivée de Ricky Rubio pourrait être la dernière pièce pour les Californiens aspirant à remporter la 18e bague de leur histoire.