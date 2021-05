Le transfert d’Eddie Howe au Celtic sur le point de s’effondrer au milieu de désaccords sur les objectifs de transfert et de problèmes liés à la constitution de l’équipe de backroom suggérée

Le passage d’Eddie Howe au Celtic est sur le point de s’effondrer, comprend talkSPORT.

L’ancien patron de Bournemouth avait convenu de conditions personnelles avec la partie écossaise pour succéder à Neil Lennon en tant que manager.

. ou concédants

Howe est au chômage depuis son départ de Bournemouth à la fin de la saison 2019/20

Mais le déménagement a échoué en raison d’un problème d’assemblage de l’équipe de backroom suggérée par Howe.

On pense également que Howe n’est pas satisfait de la liste des cibles de transfert que le Celtic lui a présentées.

Ceci est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

