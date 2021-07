Le transfert d’Erling Haaland serait plus du double du record de signature de Chelsea si un accord de 150 millions de livres sterling se produisait, les Blues pourraient s’en prendre à Robert Lewandowski, évalué à 50 millions de livres sterling à la place

. Jamie Lynn Spears et Britney Spears. Britney Spears a parlé de sa sœur, Jamie Lynn Spears, et de ce qu’elle ressent vraiment à l’idée de la voir interpréter certaines de ses chansons. Ces dernières années, Jamie Lynn Spears est connue pour interpréter certaines des chansons de sa sœur lors de concerts ou d’apparitions. Ce […] More