Le transfert d’Everton confirmé avec Vitaliy Mykolenko rejoignant un accord de 17 millions de livres sterling alors que Lucas Digne s’apprête à sortir

Everton a finalisé la signature de l’arrière gauche ukrainien Vitaliy Mykolenko du Dynamo Kiev.

Le joueur de 22 ans a rejoint pour un montant d’environ 17 millions de livres sterling et est un remplaçant probable de Lucas Digne, qui s’est brouillé avec le patron Rafa Benitez.

GETTY

Vitaliy Mykolenko est maintenant un bleu

Il a signé un contrat de quatre ans et demi et portera le maillot numéro 19 à Goodison Park.

Mykolenko a remporté 21 sélections pour son pays et était un élément clé de l’équipe qui a atteint les quarts de finale de l’Euro 2020.

Il a participé régulièrement aux deux dernières campagnes du Dynamo en Ligue des champions et les a aidés à remporter le titre de champion en 2020/21, alors qu’il a également remporté deux coupes d’Ukraine.

Mykolenko, qui peut également jouer en tant que défenseur central et arrière gauche, a déclaré : « Déménager à Everton est une étape importante et importante dans ma vie.

getty

Mykolenko a représenté l’Ukraine à l’Euro 2020, aidant son pays dans sa course aux quarts de finale

« J’ai toujours rêvé de jouer en Premier League. Le football anglais est le berceau du jeu et je pense qu’il conviendra très bien à mon jeu.

« J’ai 22 ans mais je ne me sens pas comme un jeune. J’ai l’expérience de jouer au niveau européen et j’espère continuer à m’améliorer en tant que joueur.

« Je suis enthousiasmé par l’opportunité de jouer devant nos supporters à Everton. J’ai vu les derniers matchs à Goodison Park et ils étaient incroyables.

Son arrivée semblerait marquer la fin de la carrière de Digne à Everton.

Digne est passé de l’un des meilleurs joueurs d’Everton à l’exclusion du manager Benitez.

. – .

La star d’Everton Lucas Digne s’est brouillée avec le manager Rafa Benitez et a été invité à partir

Des rapports ont affirmé que la relation entre Digne et Benitez était « au point de non-retour » après une brouille entre le joueur et le manager.

Cela a conduit Digne à être retiré de l’équipe, alors qu’il aurait été malade ces dernières semaines.

Le patron d’Everton, Benitez, a récemment été interrogé sur la maladie de Digne et a déclaré qu’il estimait que le défenseur n’était pas pleinement engagé dans le club.

« Je dois être sûr que les joueurs qui seront là demain veulent être là, et ils veulent se battre pour le club et c’est tout », a-t-il déclaré.

Un retour potentiel au Paris-Saint Germain semble probable si la bonne offre arrive en janvier, tandis que Chelsea, Newcastle et Leicester City ont également été liés à un intérêt.

Offre de pari du jour

888SPORT offre aux nouveaux clients un pari gratuit de 5 £ sur HUIT matchs de Premier League lorsque vous placez un pari de 10 £

OFFRE DE RÉCLAMATION

Nouveaux clients uniquement • Dépôt de 10 £/$/€ avec le code promotionnel • Mise minimum de 10 £/$/€ avec une cote de 1/2 (1,5) • Les paris gratuits sont crédités lors du règlement du pari éligible et expirent après 7 jours • Les paris gratuits ne sont pas inclus dans les retours • Le solde du dépôt peut être retiré à tout moment. retrait, méthodes de paiement et restrictions de pays et conditions générales complètes s’appliquent 18+ Begambleaware.org