Le transfert du Bayern Munich est faisable pour Antonio Rüdiger, tandis que Niklas Süle pourrait partir

Christian Falk de Sport Bild a détaillé des informations intéressantes sur son podcast concernant les rumeurs liant le Bayern Munich et Antonio Rüdiger (telles que capturées par le compte Twitter @iMiaSanMia).

Falk a déclaré que Rüdiger était prêt à déménager au Bayern Munich et que l’international allemand n’était pas trop ravi de l’offre initiale du Chelsea FC de 8,5 millions d’euros par an.

Rüdiger voudrait plus de 10 millions d’euros par an, ce que Falk pense être faisable pour les Bavarois. Dans le même ordre d’idées, il pourrait y avoir beaucoup plus derrière les négociations contractuelles retardées pour Niklas Süle.

Selon Falk, Süle pourrait quitter le Bayern l’été prochain. Actuellement, ses négociations sont suspendues et les deux parties ne sont “pas convaincues” qu’une prolongation de contrat fonctionnerait.

Süle a été excellent jusqu’à présent cette saison et représenterait une grande perte pour le club.

De son côté, le directeur sportif du Bayern Munich Hasan « Brazzo » Salihamidzic hésite à parler de Rüdiger à ce stade.

“Ce n’est pas bien de parler de joueurs d’autres clubs. Julian (Nagelsmann) l’a félicité lors de la conférence de presse d’hier, mais nous sommes très bien dotés en défense centrale », a déclaré Salihamidzic (tel que capturé par Tz).