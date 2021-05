Le transfert en U de la taxe cryptographique en Corée du Sud semble peu probable, malgré les clameurs

Compartir

Source: iStock / paisan191

Malgré le récent scandale suscité par la taxe cryptographique chez les jeunes Sud-Coréens, un nouveau petit sondage a révélé que la majorité des répondants sont favorables à l’imposition de taxes sur les bénéfices des traders cryptographiques.

Selon Segye Ilbo et Chosun, l’enquête a interrogé 500 personnes de plus de 18 ans à travers le pays et a été commandée par le réseau de médias YTN et fait par Vrai mètre .

Et près d’un répondant sur six se dit favorable à l’introduction de taxes, conformément aux plans du gouvernement. Une nouvelle loi fiscale sur les crypto-monnaies devrait entrer en vigueur le 1er janvier de l’année prochaine. Moins de 40% ont déclaré ne pas être d’accord, avec seulement 8% indécis à ce sujet.

Et il semblait y avoir un fossé entre les sexes sur la question. Malgré une petite armée de mamans crypto sud-coréennes se précipitant sur le marché de la cryptographie, environ 60% des personnes interrogées ont déclaré qu’elles soutenaient les taxes. Les répondants de 40 ans étaient les plus favorables aux mesures fiscales, avec plus de 62% des partisans du projet de loi.

Cette décision s’est avérée si décisive qu’elle a mis le gouvernement dans une situation délicate, certains législateurs de haut niveau affirmant qu’il n’y a pas de retour sur les plans fiscaux, laissant les traders de crypto à revenus plus élevés obligés de payer des factures. Impôt de 20% sur les gains en capital sur vos revenus. Mais d’autres personnalités du parti démocrate au pouvoir craignent qu’une augmentation massive de la colère en ligne de la population «2030» (personnes de 20 à 39 ans) se retourne contre le parti lors des élections générales de mars prochain.

Certains législateurs démocrates ont suggéré une action de conciliation et ont même évoqué vaguement la possibilité de retarder ou de modifier le projet de loi avant qu’il ne soit promulgué. Pendant ce temps, le principal parti d’opposition a lancé un «groupe de travail sur la cryptographie» et a réprimandé le Parti démocrate pour avoir «trahi» de jeunes citoyens intéressés par le cryptage.

Mais l’enquête semble montrer que tous les jeunes de 20 ans ne mettent pas tous leurs espoirs dans les richesses cryptographiques: alors que 48% des personnes interrogées dans la vingtaine ont déclaré vouloir la suppression des plans fiscaux, 47,5% ont déclaré aimer l’idée des taxes cryptographiques, avec moins de 5% déclarant ne pas être sûrs.

Pendant ce temps, un avocat sud-coréen a discuté des possibilités d’un revirement juridique dans les projets de loi fiscale crypto dans une chronique pour Sisa Journal, Lee Kyung-geun, conseiller du cabinet d’avocats. Yulchon et vice-président du Financial Tax Forum . Il a noté que certains responsables du parti au pouvoir ont évoqué la possibilité de reporter les nouvelles mesures fiscales.

Lee a écrit que les politiciens sont susceptibles de s’en tenir à la ligne selon laquelle «partout où il y a une source de revenu, elle devrait être imposée», et a estimé que pour assurer «le fort développement du marché sud-coréen de la cryptographie», un cadre de «lois et des systèmes étaient nécessaires “ainsi que” des mécanismes juridiques pour empêcher une spéculation excessive “sur les plates-formes de crypto trading.

