Le transfert «inévitable» après que la Juventus ouvre la voie à la déclaration de l’accord de Newcastle

La Juventus a « abandonné » la cible de transfert de Newcastle Aaron Ramsey, et un changement de janvier a maintenant été décrit comme « inévitable », selon un rapport.

Tous les regards seront tournés vers Newcastle lorsque la fenêtre de janvier ouvrira ses portes. L’équipe d’Eddie Howe n’est actuellement qu’à trois points de la sécurité. Cependant, les deux équipes directement au-dessus d’eux – Burnley et Watford – ont respectivement trois et deux matchs en main.

Afin d’éviter de devenir le club le plus riche du monde du championnat, les Magpies devraient débourser de l’argent le mois prochain.

Des cibles dans toutes les zones du terrain ont été présentées, y compris l’ancien favori d’Arsenal, Aaron Ramsey.

Le milieu de terrain gallois – qui aura 31 ans le lendemain de Noël – a subi une période torride depuis son arrivée à la Juventus en 2019. Maintenant, selon Sport Witness, lui et la Juventus ont convenu que son séjour à Turin est terminé.

Citant à la fois Tuttosport et Gazzetta Dello Sport, l’article révèle à quel point le désir de la Juve de changer Ramsey est fort.

Tout d’abord, il est noté que le manager Max Allegri a » abandonné tout espoir » que Ramsey devienne un jour un habitué de l’équipe première de la Juventus. Une sortie est qualifiée d’« inévitable » et pourrait venir dans la fenêtre d’hiver.

Ramsey est réputé à bord avec le départ tant qu’il rejoint un club où il deviendra un habitué. Malgré des difficultés à Turin, Ramsey reste une force sur la scène internationale pour le Pays de Galles et serait susceptible d’être un titulaire régulier à St. James’ Park.

De plus, son désir de gagner ce qu’il empoche actuellement pourrait être satisfait par Newcastle.

La principale motivation derrière la sortie d’Aaron Ramsey révélée

Le salaire de 7,5 millions d’euros annoncé par Ramsey est la principale motivation de la Juventus pour vouloir rompre les liens. Ils gardent espoir que Ramsey déménagera définitivement en janvier pour éviter d’avoir à payer son salaire pendant 18 mois supplémentaires.

Newcastle est considérée comme l’équipe « la plus susceptible » de répondre à l’appel de Ramsey. Son expérience en Premier League, ainsi que des salaires élevés repoussant Everton et West Ham, positionnent bien Newcastle.

Un accord de prêt reste également une possibilité distincte si une sortie permanente ne peut être négociée. Dans ce scénario, la Juventus serait même prête à subventionner une partie du salaire.

Ce type d’accord pourrait profiter le plus à Newcastle qui voudra éviter de mettre ses livres en selle avec des joueurs très bien payés mais vieillissants si tôt dans le mandat saoudien.

Le fait qu’une place de quota à l’étranger s’ouvrirait s’il partait s’ajoute au désir de la Juventus de déplacer Ramsey.

Howe parle du plan de Newcastle pour janvier

Pendant ce temps, Eddie Howe admet que lui et son équipe ont identifié les joueurs qu’ils veulent en janvier, mais n’a parlé à personne de son départ du club le mois prochain.

« Je n’ai eu aucune de ces conversations avec mes joueurs et je ne les encouragerais pas non plus », a-t-il déclaré aux journalistes, selon The Chronicle.

«Nous avons besoin de tous ceux qui sont ici concentrés sur le combat pour rester dans la ligue. Aussi simple que cela. Je n’encouragerais personne à chercher ailleurs.

« Nous avons une petite équipe. Nous avons également quelques blessures au sein de l’équipe, donc tout le monde devrait se concentrer sur l’intégration dans l’équipe. »

Au sujet des arrivées, Howe a ajouté : « Nous avons évidemment des joueurs que nous examinons et que nous avons identifiés.

« Entre moi, l’équipe d’entraîneurs et l’équipe de recrutement, nous avons un grand nombre de personnes qui travaillent au nom du club de football pour essayer de trouver un moyen de renforcer l’équipe. »

