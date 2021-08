Le transfert instantané Apple Cash fonctionne désormais avec les cartes de débit Mastercard

in

Apple Cash, le service de paiement peer-to-peer d’Apple qui fonctionne avec Apple Pay et iMessage, a reçu quelques petites mises à jour jeudi.



Il est désormais possible d’utiliser le transfert instantané avec les cartes de débit Mastercard et Visa. Auparavant, seule cette dernière carte pouvait être utilisée, de sorte que l’ajout de Mastercard signifie que le transfert instantané est plus accessible aux utilisateurs qui souhaitent transférer rapidement de l’argent d’un solde Apple Cash vers un compte bancaire sans avoir à attendre que la transaction soit traitée.

Apple indique qu’à partir du 26 août 2021, le coût d’un transfert instantané passera à 1,5% (auparavant 1%) du montant du transfert, avec des frais minimum de 0,25 $ et des frais maximum de 15 $.

Si les utilisateurs ne souhaitent pas utiliser le transfert instantané, ils peuvent également transférer de l’argent sur leur compte bancaire à l’aide d’ACH et le recevoir dans un délai d’un à trois jours ouvrables sans frais.

Pour effectuer un transfert instantané, ouvrez l’application Wallet et sélectionnez votre carte Apple Cash, puis appuyez sur l’icône à trois points. Appuyez sur Virer à la banque, saisissez un montant et sélectionnez Transfert instantané.

Actuellement uniquement disponible aux États-Unis, Apple Cash peut être utilisé pour effectuer et recevoir des paiements dans Messages, ou vous pouvez demander à Siri d’envoyer de l’argent à un ami ou à un membre de votre famille.

Lorsque quelqu’un vous envoie de l’argent, il va sur votre carte virtuelle Apple Cash, qui est stockée en toute sécurité dans l’application Wallet sur votre iPhone. Vous pouvez utiliser l’argent qu’il contient pour l’envoyer à quelqu’un, effectuer des achats en utilisant ‌‌Apple Pay‌‌ dans les magasins, dans les applications et sur le Web.