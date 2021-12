Le transfert intéressant et évident de pesos dans le golf Viking

Rasmus et Nicolai Hojgaard. © Golffile | Stefano di Maria

Jusqu’à 17 joueurs nordiques termineront cette année 2021 dans le top 300 mondial. Ce n’est pas nouveau. En 2020, 17 ont également terminé dans cette même section du classement mondial. Et en 2019, ils étaient 16, un nombre presque identique. En 2018, il y avait 15 nordiques dans le top 300, et 14 en 2017… Au cours des cinq dernières années donc, les strates supérieure et moyenne du « golf viking »Selon l’ordre révélé par le classement mondial, il a produit des chiffres très proches et en hausse.

La grande différence se trouve dans la répartition des forces et des poids dans le golf nordique ces derniers temps, pour confirmer avant tout deux tendances. D’une part, la stagnation du golf suédois, grand dominant du golf nordique à ce jour. De l’autre, l’évolution du Danemark, de la Finlande et de la Norvège.

Voyons. Les année 2017 Il a été classé dans le top 300 mondial par jusqu’à onze joueurs suédois (Stenson, Noren, Bjork, Lingmerth, Karlberg, Lagergren, Kinhult, Karlsson, Blixt, Hanson et Dantorp) ; seulement deux Danois (Olesen et Bjerregaard) et un Finlandais (Pulkkanen).

Au 2021Cependant, la répartition des forces est très différente. Pour commencer, pour la première fois dans l’histoire jusqu’à six danois ils ont été placés dans le top 300 en fin d’année (Helligkilde, les deux frères Hojgaard, JB Hansen, Winther et Moller) ; et nous n’avons que sept suédois (Noren, Bjork, Norlander, Stenson, Broberg, Lagergren et Soderberg); en outre, le assaut finlandais se confirme et s’accentue, avec quatre joueurs dans ce top 300 (Samooja, Korhonen, Valimaki et Pulkkanen), tandis que un norvégien, Hovland, brille dans le top dix mondial.

Notons par ailleurs que parmi les six danois Ceux-ci n’ont pas atteint le top 300 des joueurs de l’entité d’Olesen ou de Bjerregaard, alors que l’accès des frères Hojgaard au top 50 mondial est confirmé ou non. Du côté suédoisPourtant, cela faisait longtemps qu’un joueur au profil du top 50 n’avait pas émergé, puisque les Bjork, Soderberg ou Broberg n’ont pas fini de franchir le pas. Dans le Golf norvégienDe plus, il faut compter sur Kristoffer Ventura, un joueur de 26 ans qui a connu une mauvaise année 2021, mais qui en 2019 et 2020 était déjà dans le top 200 mondial.

Finlandais, de leur côté, en attendant l’émergence définitive d’une grande valeur comme Pulkkanen, ils ont multiplié la graine plantée en son temps par Mikko Ilonen, grâce à la seconde jeunesse de Korhonen, à l’équilibre montré par Samooja, installé depuis trois ans dans le top 200 mondial, et à l’émergence de Valimaki.

suédois Ils attendent aussi le pas en avant de Marcus Kinhult, un jeune de 25 ans qui a atteint en 2019 le top 100, ainsi que l’arrivée de Ludvig Aberg, actuel Numéro 3 du monde amateur, mais ils sont désormais très loin de ces jours-là. de vin et de roses, de plus en plus lointains. N’oublions pas qu’en 2008, par exemple, l’armée suédoise a clôturé l’année avec sept joueurs dans le top 100 mondial (Karlsson, Stenson, Hanson, Pettersson, Jacobson, Hedblom et Noren) et jusqu’à 17 joueurs dans le top 300, en un exemple très clair de muscle et de puissance dans les strates supérieures et moyennes du golf mondial.