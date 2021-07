par Cryptoman 29 juillet 2021, 03h31 171 Vues Binance Labs, la branche capital-risque et incubateur de Binance, a annoncé aujourd’hui son investissement stratégique dans NFKings, une société de création/production NFT avec plus de 100 propriétés intellectuelles (IP). L’investissement stratégique de Binance Labs soutiendra Binance NFT et NFKings pour développer les marques NFT de NFKings, qui […] More