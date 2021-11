Le transport d’illégaux par le gouvernement fédéral par les compagnies aériennes pose un grave risque pour la sécurité, prévient un membre du Congrès

Les passagers des compagnies aériennes américaines sont confrontés à des risques de sécurité inutiles alors qu’ils se dirigent vers la haute saison des voyages de vacances, car les efforts fédéraux pour réinstaller les migrants illégaux à travers le pays contournent les tactiques de sécurité bien établies, a déclaré un membre du Congrès du Texas.

Le représentant Lance Gooden (R-Texas) a déclaré que les migrants illégaux recevaient des lettres demandant à l’Agence de sécurité des transports de leur permettre d’ignorer les exigences normales de vérification d’identité parce qu’ils n’avaient pas de documents officiels, au lieu d’être soumis à un autre processus de contrôle de sécurité qui vérifie les bagages et garantit ils ne transportent pas d’objets dangereux.

Gooden a fourni à Just the News une telle lettre fournie à un migrant hondurien de 46 ans qui a été autorisé à voyager de San Diego, où il avait été détenu, en Louisiane plus tôt cette année.

« La ou les personnes qui se tiennent devant vous ont récemment été libérées d’un centre de détention pour immigrants aux États-Unis et doivent traverser le pays pour se présenter à un enregistrement ICE dans environ deux semaines », indique la lettre. « Ils vous montrent actuellement toutes leurs identifications en leur possession, ce qui devrait leur permettre d’être recherché dans Secure Flight. »

Le membre du Congrès a ajouté que certains maréchaux de l’air américains avaient déclaré à son bureau qu’ils étaient arrivés dans ce qui étaient censés être des avions vides pour un contrôle de sécurité avant l’embarquement, pour trouver un migrant déjà pré-embarqué.

« Nous avons eu plusieurs rapports de certains maréchaux de l’air, vous savez, les maréchaux de l’air, quand ils embarquent sur un vol, ils doivent aller s’identifier auprès du pilote et de l’équipage, ‘Hé, je suis armé, je vais être sur votre vol », a-t-il déclaré. « En règle générale, cela se produit avant que quiconque ne monte à bord, dans certains cas, ils sont montés à bord. Et… ces détenteurs de paquets, je les appellerai, sont déjà assis à leur place.

« Donc, si nous parlons de gens qui traversaient nos frontières et qui ne cherchaient pas seulement un bon travail quelque part, mais peut-être les terroristes d’Iran ou de Russie ou d’ailleurs, ils voient maintenant qui est celui personne armée est sur ce vol », a-t-il déclaré. « Et nous créons des situations qui pourraient être aussi mauvaises ou pires que le 11 septembre. Et c’est très inquiétant. »

Le bureau de Gooden a publié un lien de dénonciation sur son site Web du Congrès pour entendre d’autres personnes comme celle qui lui a fourni le dossier de voyage. Mais il entend également des Américains de tout le pays exprimer leurs inquiétudes quant au fait de voir des étrangers illégaux dans les aéroports américains et de ne pas savoir d’où ils viennent ou vont ou qui paie pour leur transport, et pourquoi.

Il a déclaré qu’un réseau d’agences fédérales et d’organisations à but non lucratif, utilisant à la fois l’argent des contribuables et des dons privés, facilite une réinstallation massive de migrants non entièrement contrôlés à l’intérieur du pays, même si l’exigence réglementaire actuelle – confirmée par les tribunaux – est que les demandeurs d’asile doivent rester au sud de la frontière mexicaine jusqu’à ce que leur cas soit jugé.

Gooden a déclaré qu’il rédigeait une législation visant à cibler les organisations à but non lucratif fortement impliquées dans le déplacement d’étrangers illégaux à travers le pays. Les sponsors d’entreprise permettent également aux organisations à but non lucratif de le faire, note-t-il, en donnant de l’argent qu’ils annulent comme déduction fiscale – une pratique que Gooden espère arrêter.

« C’est une catastrophe, dit-il. «Et le fait que quelqu’un puisse en fait obtenir un allégement fiscal pour avoir aidé quelqu’un qui a enfreint la loi en entrant dans notre pays, puis s’installer dans la région du pays qu’il souhaite – c’est tout simplement stupéfiant pour moi. Et je pense que c’est stupéfiant pour beaucoup d’Américains qui sont indignés par cela. Et nous voulons des réponses, et nous voulons que cela s’arrête.

Le représentant Scott Perry (R-Pa.), le nouveau président du House Freedom Caucus influent auprès des conservateurs, a déclaré au podcast de John Solomon Reports qu’il explorait lui aussi le rôle des organisations à but non lucratif dans la réinstallation des étrangers qui ne sont pas légalement dans le pays et y croient. est de plus en plus favorable à une législation obligeant l’administration Biden à appliquer les lois existantes.

« Je ne sais pas pourquoi nous ne poursuivons pas cela », a déclaré Perry. « Et c’est drôle que cette histoire soit sortie maintenant. Il y a quelques semaines, j’ai demandé à mon personnel de me donner une liste de toutes les organisations à but non lucratif impliquées car, comme vous le savez probablement, tout cela a commencé sous l’administration Carter. Beaucoup de ces organisations à but non lucratif sont des noms qui connaissent bien leurs ministères catholiques, leurs ministères luthériens, leurs organisations confessionnelles qui gagnent énormément d’argent. Et ce n’est pas seulement des donateurs. C’est l’argent de vos impôts.

« Et c’est donc l’argent de vos impôts qui va directement à ces organisations. Et le pire, c’est que les communautés locales n’ont rien à dire sur ce qui se passe avec ces ressortissants étrangers illégaux qui sont pompés dans votre communauté, vous ne connaissez pas leur état de santé.

Le Jewish Family Service, l’association à but non lucratif impliquée dans le forfait voyage de l’immigrant hondurien, a reconnu qu’il travaillait avec le Département de la sécurité intérieure pour aider à réinstaller les demandeurs d’asile et pense que son travail est licite.

L’organisation « fournit des services d’hébergement aux demandeurs d’asile légalement confiés à ses soins par des agences gouvernementales fédérales (telles que le DHS) », a déclaré le groupe. « Ces demandeurs d’asile se trouvent aux États-Unis légalement pour exercer leur droit légal et humain de demander protection contre la violence et la persécution dans leur pays d’origine. En tant qu’opérateur des services d’abris pour migrants du San Diego Rapid Response Network (SDRRN), JFS reste déterminé à accueillir les demandeurs d’asile dans notre pays, la santé publique étant notre priorité absolue.

Chaque semaine, le SDRRN Migrant Shelter Services publie des données hebdomadaires sur les milliers de personnes qu’il a aidées. Pour la semaine se terminant le 7 novembre, JFS a aidé à transporter 274 ménages, dont 356 adultes et 73 enfants. Ils venaient principalement de Russie, d’Ukraine et de Jamaïque.

JFS en une seule semaine a supervisé 173 départs de San Diego vers d’autres parties de la Californie et 368 départs vers des destinations en dehors de la Californie aux États-Unis

Au cours de la même semaine, il a également fourni en moyenne 329 services d’hébergement quotidiens et 2 352 repas.

En plus des services d’hébergement, JFS fournit également une assistance juridique en matière d’immigration gratuite ou à faible coût, y compris la traduction et la soumission de documents et l’aide à la défense contre le renvoi. Il aide également les réfugiés, ceux qui ont le statut DACA, et relie des milliers de personnes au logement, à l’emploi et à l’éducation. Il soutient qu’il réinstalle les gens pour qu’ils « s’adaptent à une nouvelle culture et à un nouveau mode de vie ».

L’ancien commissaire par intérim des douanes et de la protection des frontières, Mark Morgan, a également tiré la sonnette d’alarme, déclarant à Just The News que la sécurité nationale est menacée lorsque les fonctionnaires fédéraux ne connaissent pas avec certitude l’identité des personnes admises aux États-Unis. Il ajoute que des organisations non gouvernementales bien financées sont devenues une partie essentielle du transport des personnes à l’intérieur du pays.

« Les ONG aident absolument les passeurs à terminer la chaîne finale de l’opération de contrebande », a déclaré Morgan. « Sans les ONG, les passeurs ne seraient pas aussi efficaces qu’eux.