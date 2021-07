Le transport en commun est-il mort ? | Ligne électrique ⋆ 10z virale

Une bonne chose à propos de covid était que le trafic routier était très bas, donc là où je vis, nous pouvions enfin arriver là où nous allions. Avec covid maintenant plus ou moins terminé, les embouteillages sont de retour. Mais, comme l’explique l’expert en transports Randal O’Toole, l’achalandage des transports en commun reste déprimé :

Le vrai problème, comme le souligne O’Toole, c’est que les urbanistes du 21e siècle sont nostalgiquement obsédés par un modèle qui est dépassé depuis plus d’un siècle.

Aujourd’hui, environ 8 % seulement des emplois se trouvent dans les centres-villes, et les grandes zones urbaines comme Los Angeles ou Houston comptent de nombreux centres d’emploi avec autant et souvent plus d’emplois que les centres-villes traditionnels. Pourtant, dans la plupart des zones urbaines, les transports en commun ont toujours un système en étoile centré autour du centre-ville.

Là où je vis, dans la région métropolitaine de Twin Cities, l’achalandage des transports en commun a culminé il y a 100 ans et a progressivement diminué depuis. Néanmoins, les planificateurs libéraux ont dépensé des milliards pour des trains légers sur rail que presque personne ne prend. Et ici, comme à l’échelle nationale, l’achalandage des transports en commun est tombé d’une falaise post-covid. Alors pourquoi d’énormes sommes d’argent sont-elles encore injectées dans des systèmes de transport en commun obsolètes ?

Les demandes de plus de subventions, cependant, sont une impasse pour le transit. Nous avons déjà atteint le point où les principaux groupes d’intérêt pour les subventions au transport en commun sont les travailleurs syndicaux du transport en commun et les entrepreneurs en transport en commun, et non les usagers du transport en commun. À un moment donné, les gens vont se rendre compte que presque personne en dehors de New York n’a plus besoin de transport en commun, et les contribuables et les électeurs demanderont la fin de ces subventions.