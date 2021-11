Le transport routier responsable de 15 % des émissions mondiales ; constructeurs automobiles, 31 pays s’engagent à éliminer progressivement les voitures essence-diesel d’ici 2040

Le secteur des transports est responsable de plus d’un cinquième des émissions mondiales totales (image PTI)

Vingt ans plus tard, les véhicules fonctionnant à l’essence et au diesel cesseront d’exister sur les routes de 31 pays. Six grands constructeurs automobiles se sont associés à ces 31 pays pour mettre fin à la vente de voitures et d’autobus fonctionnant aux carburants à base de carbone d’ici 2040. Les « principaux marchés » du monde se sont engagés à atteindre cet objectif cinq ans plus tôt, c’est-à-dire d’ici 2035.

Les constructeurs automobiles qui se sont engagés représentent un quart des ventes mondiales de véhicules comme en 2019, selon le rapport du New York Times. De grands noms comme Mercedes-Benz, Volkswagen d’Allemagne, la société américaine Ford, General Motors, Volvo de Suède, Nissan-Renault franco-japonais et Toyota font partie du pacte.

L’Inde, avec le quatrième plus grand marché automobile, a rejoint des pays comme la Suède, le Canada, le Royaume-Uni, la Pologne, la Norvège, les Pays-Bas, mais trois des plus grands constructeurs automobiles, à savoir les États-Unis, la Chine et le Japon, ne faisaient pas partie de l’engagement.

Bien que l’engagement pris par les 31 pays et constructeurs automobiles ne soit pas juridiquement contraignant, l’annonce est considérée comme une indication que les moteurs à combustion interne disparaissent progressivement et que les véhicules électriques alimentés par batterie seront bientôt sur les routes du monde entier.

Les déplacements routiers, y compris les véhicules de transport de marchandises et de passagers, représentent près des trois quarts des émissions de CO2 des transports dans le monde. De plus, les véhicules de tourisme comme les voitures et les bus représentent 45,1% des émissions totales, selon les données compilées en 2018, la dernière année pour une évaluation fiable.

Le secteur des transports est responsable de plus d’un cinquième du total des émissions mondiales et, le transport routier représentant les trois quarts de son secteur, il est à l’origine de 15 % du total des émissions mondiales de CO2, contribuant principalement au réchauffement de la planète et au changement climatique. Les secteurs de l’aviation et du transport maritime contribuent comparativement moins aux émissions mondiales des transports, à 11,6 et 10,6 % respectivement. Le rail est également responsable d’une quantité négligeable d’émissions de carbone par rapport à la route, l’aviation, le transport maritime.

Le Global Carbon Project (GCP) a prédit que les émissions augmenteraient de 4,9% par rapport à l’année dernière avec la fin du ralentissement induit par la pandémie. GCP intègre la connaissance des gaz à effet de serre pour les activités humaines et le système terrestre, quantifie les émissions et leurs causes et présente un rapport à Global Climate Meet.

