Le traqueur Google Santa vous assure de ne pas manquer l’emplacement en temps réel du Père Noël

Le traîneau du Père Noël a décollé du pôle Nord alors qu’il commence son voyage annuel consistant à apporter des jouets à des millions d’enfants à travers le monde, et le traqueur du Père Noël de Google est maintenant en ligne afin que vous puissiez suivre les allées et venues du Père Noël en temps réel.

La veille de Noël, Google a annoncé que le Père Noël et ses rennes avaient commencé leur vol pour livrer des cadeaux aux enfants de différents pays, en supposant qu’ils avaient été gentils cette année. On voit le père Noël portant un masque, comme il l’a fait l’année dernière, pour aider à lutter contre la propagation du COVID-19.

On a le décollage ! À 00h00:01 ce matin, le Père Noël et ses rennes sont officiellement en vol et ont commencé à offrir des cadeaux aux enfants du monde entier. Suivez son voyage et voyez quand il se dirigera vers votre ville : https://t.co/K2wvihRb29 pic.twitter.com/mQ4ooZeZGN – Google (@Google) 24 décembre 2021

Le tracker Google Santa a été lancé en 2004 et n’a jamais cessé de suivre le vol mondial du Père Noël pendant la plus belle période de l’année. Il affiche la distance parcourue par le Père Noël et le nombre de cadeaux qu’il a livrés jusqu’à présent. À ce jour, le joyeux donateur a parcouru plus de 329 kilomètres et compte, offrant plus de 7 milliards de cadeaux.

En plus du traqueur du Père Noël, le site Web de Google comprend d’autres fonctionnalités amusantes sur le thème de Noël, comme un studio de selfie du Père Noël où vous pouvez personnaliser l’apparence du Père Noël, un créateur d’elfes et d’autres activités créatives. Vous pouvez suivre la trajectoire de vol du Père Noël sur ce site à l’aide d’un navigateur Web sur vos téléphones ou ordinateurs portables Android.

Avec le traqueur du Père Noël, Google a un autre cadeau de Noël pour tout le monde. Le Blob Opera revient avec une sélection de chansons de Noël que vous pouvez créer vous-même. Les chansons incluent des classiques de Noël tels que Jingle Bells, Silent Night et Joy to the World. Vous pouvez utiliser les blobs pour ajouter une touche festive à ces chansons, comme avant.

Ce projet basé sur l’apprentissage automatique utilise une technologie audio Web de pointe et vous permet de jouer quatre voix différentes. Vous pouvez même sélectionner une ville dans la liste pour servir de lieu d’arrière-plan du quatuor.