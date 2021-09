Le travail à distance change déjà définitivement Seattle, selon une enquête auprès des travailleurs techniques

À l’intérieur de l’immeuble de bureaux de Facebook à Seattle. (Photo de fichier . / Kevin Lisota)

La majorité des travailleurs de la technologie de Seattle ne s’attendent jamais à retourner dans leurs bureaux à plein temps et les effets de cette transition pourraient tout changer, de l’immobilier commercial aux problèmes sociaux sur lesquels les travailleurs de la technologie consacrent leur temps et leur argent, en passant par le statut du centre-ville en tant que quartier des affaires.

Publiés aujourd’hui, les résultats d’une enquête Sea.Citi montrent que la population de travailleurs qui remplissait autrefois les bureaux, les bars, les restaurants et les appartements du centre-ville de Belltown et de South Lake Union se tourne maintenant de plus en plus vers les banlieues après près de deux ans de travail à distance au milieu de la pandémie.

“Le travail à distance est là pour rester”, a déclaré Nicholas Merriam, PDG et co-fondateur de Sea.Citi, un groupe à but non lucratif d’engagement civique dans l’industrie technologique. “Et les données révèlent un changement fondamental dans la façon dont les travailleurs de la technologie s’engagent dans leur environnement.”

L’enquête détaillée menée auprès de 467 travailleurs de la technologie entre juin et août a également montré que même si plus de 50 % des travailleurs envisageraient de s’éloigner de Seattle – bien que tous ne soient pas spécifiquement stimulés par les options de travail à distance – ces mêmes travailleurs restent profondément intéressés et engagés dans la société préoccupations de la ville, le logement abordable et l’itinérance, l’équité raciale et le changement climatique.

En ce qui concerne les politiques municipales visant à lutter contre le sans-abrisme, 55% des personnes interrogées l’ont classé comme leur principal problème avec presque autant – 52% – mettant le logement abordable au sommet de leurs préoccupations civiques, suivi du changement climatique (45%) et de la justice raciale. (32 pour cent).

De plus, les travailleurs de la technologie interrogés ont montré un niveau élevé d’engagement dans les problèmes. La justice raciale était un sujet d’intérêt majeur, avec 67% d’entre elles déclarant avoir donné de l’argent ou du temps aux groupes de justice raciale et d’équité. De plus, la majorité des personnes interrogées accordent actuellement une attention particulière à la façon dont leurs employeurs traitent les problèmes d’équité.

Pour les sans-abri, 63 pour cent ont déclaré avoir fait des dons ou fait du bénévolat auprès d’organisations cherchant à lutter contre le problème. Pour les mêmes critères, le changement climatique a inspiré les dons ou le temps de 51 % des répondants. Les problèmes de logement abordable sont arrivés à 34 pour cent, le considérant comme une priorité absolue.

Les quatre questions seront des facteurs déterminants pour décider pour qui voter, a montré le sondage. Au total, 95 pour cent des répondants ont une certaine forme d’engagement avec au moins un problème social.

“Les gens ici se soucient vraiment”, a déclaré Merriam. « Ils sont prêts à consacrer du temps et de l’argent à ce en quoi ils croient. »

Mais ces croyances montrent des signes de changement depuis la première enquête Sea.Citi en 2019. L’augmentation des infrastructures de transport en commun et de cyclisme en tant que problème majeur a diminué de près de 10 %, passant de 39 % à 30 %. De même, la congestion du trafic en tant que préoccupation est passée de 38 % à 24 % des travailleurs de la technologie.

Merriam a supposé que le travail à domicile résolvait non seulement certains des problèmes de circulation temporairement, mais rendait également les gens moins concentrés sur eux. “Si vous n’êtes pas là-bas à vous battre tous les jours sur votre voiture ou votre vélo, vous y pensez moins”, a-t-il déclaré.

Mais le changement d’attitude à long terme semble être l’endroit où les gens se voient vivre et cela, à son tour, pourrait changer les problèmes qui comptent, et où les gens font des dons et font du bénévolat. La grande majorité des travailleurs de la technologie interrogés – un énorme 84 % – disent qu’ils travailleront à distance à temps partiel (56 %) ou à temps plein (28 %). De plus, 53% sont prêts à déménager ou ont déjà déménagé.

Il y aura moins de monde au centre-ville, point final. Cela changera notre utilisation du centre-ville.

Les deux principales raisons de déménager ? L’abordabilité du logement et l’attrait du travail à distance.

“Il y aura moins de gens qui viendront au centre-ville, point final”, a déclaré Merriam. « Cela changera ce pour quoi nous utilisons le centre-ville. »

Le centre-ville de Seattle était l’un des quartiers à la croissance la plus rapide de la ville, ajoutant 48 000 personnes depuis 2010 pour une population de 82 000 habitants. Mais il est peu probable que les changements dans la région se limitent aux personnes se déplaçant. Lorsque les gens déménagent, cela change l’endroit où ils font leurs courses, dînent et font du bénévolat, a déclaré Merriam. L’enquête semble indiquer exactement ce point.

Lorsqu’on lui a spécifiquement demandé si “la capacité de travailler à distance signifie que (les travailleurs) deviendront plus connectés et investis dans leur quartier ou leur ville, et moins dans les centres-villes où se trouvaient leurs bureaux”, la réponse a été un oui catégorique.

Parmi les personnes qui ont déménagé ou ont envisagé de déménager, 70 % ont déclaré qu’elles finiraient par être plus connectées à leur nouveau quartier ou à leur nouvelle ville et moins connectées au centre-ville de Seattle. Bien que cela puisse être une mauvaise nouvelle pour les organisations à but non lucratif du centre-ville de Seattle qui attirent des dons et des bénévoles des travailleurs de la technologie, cela pourrait à l’inverse être une bonne nouvelle pour les organisations caritatives de banlieue ou de quartier.

“C’est important”, a déclaré Merriam. « Lorsque les gens déménagent, ils recherchent toujours cette connexion. Mais ils le cherchent dans un nouvel endroit. Ce qui n’est pas aussi bon pour le centre-ville peut être bon pour les banlieues ou les quartiers.

Lisez les résultats complets du sondage ci-dessous.