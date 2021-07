Le travail à distance envoie des gens en banlieue, pas dans le Midwest

Le travail à distance demande beaucoup de travail.

Les gens espèrent que cela atténuera les déséquilibres entre les sexes en donnant aux femmes avec enfants plus de flexibilité et en les maintenant sur le marché du travail. D’autres pensent que cela pourrait aider à réduire le temps de trajet et, par extension, les émissions de gaz à effet de serre. Les employeurs y voient un moyen d’économiser de l’argent sur des bureaux coûteux, tandis que les employés veulent pouvoir profiter de logements moins chers en dehors des grandes zones métropolitaines.

Certains ont suggéré que les travailleurs à distance, nouvellement détachés de leurs bureaux dans les grandes villes, pourraient déménager et revitaliser les villes et villages assiégés du cœur du pays, apportant avec eux leurs gros chèques de paie et leurs grosses dépenses. Cela, cependant, n’est pas susceptible de se produire, selon un nouveau rapport du programme de politique métropolitaine de la Brookings Institution. Les gens ne se déplacent pas des villes côtières vers le Midwest de manière significative. Cela dit, les travailleurs à distance auront des effets majeurs sur les villes et les zones en dehors d’elles, des pertes d’emplois dans les services à l’étalement urbain.

Nous avons discuté avec l’un des auteurs du rapport, le chercheur principal et directeur des politiques Mark Muro, de ce que le travail à distance peut et ne peut pas faire.

Cette interview a été légèrement modifiée pour plus de clarté et de concision.

Rani Molla

Beaucoup de gens sont enthousiasmés par l’idée que le travail à distance pourrait aider à revitaliser les régions assiégées du pays. Qu’est-ce que les gens espèrent qu’il se passera ?

Marc Muro

L’idée est que des gens talentueux, bien éduqués et souvent technophiles arriveront dans toutes sortes d’endroits, apportant leur capital humain, apportant leurs emplois bien rémunérés et apportant simplement une nouvelle énergie dans des endroits qui non seulement perdent de la population dans de nombreux cas, mais vraiment en difficulté économique.

Rani Molla

Et de quels endroits parle-t-on ici ?

Marc Muro

Nous pensons aux zones métropolitaines non côtières et non superstars. Vous pouvez penser à des états vraiment intérieurs, et vous pouvez penser à ce qu’on appelle le cœur de l’est, qui descend du haut Midwest vers le sud, ou le cœur de l’ouest.

Rani Molla

D’accord, mais que montrent les données ? Les gens disent-ils réellement : « Hé, j’ai ce travail à distance, alors maintenant je vais déménager à Cleveland » ?

Marc Muro

Il se passe beaucoup de choses. Les gens se déplacent, mais ce ne sont pas exactement les mouvements que les gens espèrent ou attendent peut-être. Dans les grandes villes côtières, il y a certes du mouvement et il y a des sorties, mais on parle surtout de la Bay Area et de New York City. Ailleurs, il n’y a pas de hausse massive du mouvement par rapport à l’année dernière.

Rani Molla

Les gens quittent donc les deux plus grands métros. Où déménagent-ils ?

Marc Muro

Fait intéressant, ils déménagent principalement en banlieue. Ils ne déménagent pas, pour la plupart, à Wichita pour sauver le cœur du pays. Ils se déplacent soit plus loin dans le métro, soit dans les comtés voisins. Donc, les comtés voisins autour de la région de New York ou dans la région de la baie, se déplaçant vers le comté d’Alameda, et ainsi de suite. Et ce sont surtout des mouvements plus courts.

En fin de compte, le volume de déménagements dans la plupart des endroits n’est pas vraiment supérieur à une année habituelle, à l’exception de New York, de la région de New York et de la Bay Area. C’est un mouvement vers les banlieues ou même les banlieues, mais il est toujours lié aux grands métros.

Rani Molla

Donc, les gens de ces grandes villes se déplacent vers l’extérieur, créant ce genre d’effet de beignet depuis le centre des grandes villes, mais ils ne se déplacent pas nécessairement vers le Midwest ou vers une région assiégée du pays de manière significative.

Marc Muro

Une poignée d’entre eux sont. Nous l’avons examiné de près dans la région de la baie : 700 000 déménagements hors de la région de la baie, seulement 12 000 vers 19 États du cœur classiques. Ce n’est pas la chose principale qui se passe, disons-le ainsi.

Rani Molla

Quant aux petits déménagements en dehors des villes, est-ce juste une question d’incertitude sur l’avenir du travail ? Genre : « Mon patron pourrait changer d’avis l’année prochaine et me faire revenir au bureau, je ne peux pas aller trop loin » ?

Marc Muro

Je pense que c’est un facteur important – ou un travail hybride, ce qui signifie que vous devez venir deux jours par semaine. Ça va limiter où tu peux bouger. L’autre chose qui se passe, c’est que le travail à distance est en baisse. Il y a un an en mai, environ 57% des travailleurs professionnels travaillaient à distance. En mai, c’était 30 pour cent. Je pense que ça va encore baisser. Il ne descendra pas jusqu’au bout. Mais même le travail à distance peut ne pas être une tendance aussi massive que prévu.

Rani Molla

Quels sont les effets économiques d’avoir un grand groupe de personnes travaillant à domicile de temps en temps et de faire ces petits déménagements à l’extérieur de la ville ?

Marc Muro

Du côté positif, cela pourrait peut-être profiter à la participation au marché du travail, peut-être que cela améliore les conditions de travail des gens. Sur le plan négatif, je pense que c’est un pilote d’étalement. Je pense que ce n’est pas bon pour le réchauffement climatique. Et les impacts à proximité et à l’intérieur des métros vont être substantiels. Sortie de la zone du bureau central — qu’arrive-t-il à tous les déjeuners et services offerts au centre-ville ? On va voir des pôles d’urbanisme en banlieue. Et je pense que nous allons voir l’étalement et le mouvement dans les banlieues.

Rani Molla

Le travail à distance ne sauvera donc pas le cœur du pays. Qu’est-ce qui revitalisera ces lieux ?

En fin de compte, pour le meilleur ou pour le pire, il reste des places avec le genre de base du développement économique, ce qui signifie de plus en plus essayer de construire des capacités numériques, des industries numériques. Il s’agit de formation. Il s’agit d’être un bon endroit où vivre. Le soutien aux familles est plus important que jamais. En faire un bon endroit pour vivre et travailler est vraiment important. Et nous pensons que certaines idées de politique fédérale pourraient être utiles, notamment pour créer dans un tas de centres technologiques à l’intérieur des terres avec des investissements importants dans les collèges, les universités, la main-d’œuvre, etc. Mais nous avons beaucoup de travail à faire pour faire tourner beaucoup d’endroits.

Rani Molla

Pourquoi les entreprises technologiques installent-elles des bureaux dans des villes plus petites mais toujours importantes et populaires ?

Marc Muro

C’est plus réel, à certains égards, je pense, que le genre d’idée d’exode. Je pense que les grandes technologies commencent à se rendre compte qu’elles feront bien mieux d’aller vers le talent que d’essayer de faire venir le talent dans des endroits comme la Bay Area. Ainsi, le Sud – alors qu’il traite des problèmes de diversité et d’inclusion, le besoin d’accéder à une main-d’œuvre plus diversifiée – est une opportunité incroyable pour eux.

Vous et moi avons déjà parlé d’agglomération, l’idée que la concentration de travailleurs, d’industries et de chaînes d’approvisionnement dans certaines zones va rendre plus probable la concentration d’autres travailleurs, industries et chaînes d’approvisionnement. Quand les gens travaillent de n’importe où, l’agglomération a-t-elle encore de l’importance ?

Marc Muro

C’est une excellente question. L’agglomération, je pense, est un fait de l’univers, mais elle dépend dans une certaine mesure de la technologie et de la communication. Dans le passé, chaque avancée en matière de communication entraînait davantage de clustering. Et je pense que ce regroupement va rester crucial. Mais nous ne savons pas totalement comment cela va se dérouler. Nos preuves suggèrent que les déménagements à long terme ne sont pas encore une caractéristique massive, mais que le travail à distance a un impact, influençant l’endroit où les gens travaillent et les décisions qu’ils prennent. Mais ce besoin de conserver le lien avec le bureau semble persister.

Je pense donc que nous pouvons voir plus de mouvement, mais pas nécessairement la fin de ces clusters intenses. Ils sont si puissants, surtout dans les premiers stades d’une technologie émergente. Je pense que la plateforme d’IA est en train d’émerger. Et c’est à ce moment-là que le regroupement compte le plus : lorsque quelque chose devient une marchandise, les gens s’éloignent. Mais je pense que le cœur de l’économie de l’IA est de garder les travailleurs technologiques dans les grands hubs.

Rani Molla

J’ai récemment écrit un article sur le fait qu’il est très difficile d’embaucher des gens en ce moment, pour diverses raisons. Et pour faire face à cela, de nombreuses entreprises et industries proposent le travail à distance comme une sorte d’avantage indispensable. Désormais, 10 % des emplois sur LinkedIn et ZipRecruiter vous permettent au moins d’effectuer une partie de votre travail à distance, contre 2 % l’an dernier. Et cela ne semble toujours pas suffisant. Ces emplois reçoivent quatre fois plus de demandes. Voyez-vous le travail à distance continuer à augmenter pour faire face aux problèmes d’embauche?

Marc Muro

Premièrement, le travail à distance ne revient pas au bas niveau qu’il était avant la pandémie. Ce que je veux dire, c’est simplement que le travail à distance ne sera pas toujours très éloigné, très éloigné. Ça va être presque lointain. Je pense que le travail à distance va rester essentiel non seulement pour ce que les travailleurs veulent (ou disent vouloir), mais aussi pour ce que les entreprises offrent. Et je pense que vous verrez cela comme une sorte d’offre de point de départ omniprésente. Ce sera juste supposé.

De toute évidence, les travaux qui sont généralement effectués sur des ordinateurs peuvent plus facilement être distants. Mais de plus en plus, les emplois auxquels vous ne vous attendriez pas – les aides à domicile par exemple, qui doivent la plupart du temps se rendre physiquement chez les gens – font au moins une petite partie de leur travail, la partie administrative, à distance. Voyez-vous le travail à distance augmenter également dans ces types d’emplois plus manuels ?

Marc Muro

Oui beaucoup. Le travail à distance pendant une partie du temps de chaque semaine devient et deviendra de plus en plus omniprésent. Et tout ce qui empêche les gens de prendre un emploi sera remis en question et de nouveaux avantages seront fournis. Je pense que c’est un marché de vendeurs pour le travail depuis un certain temps. Et par conséquent, le travail à distance va devenir une offre de toutes sortes d’employeurs.