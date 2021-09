Le travail à distance et le besoin de montée en compétence virtuelle des professionnels

Les statistiques sont alarmantes et l’insécurité de l’emploi a des implications socio-économiques pour les employés ainsi que pour les employeurs.

Par Siddhartha Gupta

Il y a seulement un an et demi, le monde s’est arrêté en raison de l’urgence sanitaire mondiale causée par la pandémie de coronavirus. Les blocages mondiaux à divers degrés et les normes de distanciation physique qui en ont résulté ont rendu obligatoire l’adoption de supports tels que les conférences virtuelles, les espaces de travail à distance et l’apprentissage en ligne, ce qui a considérablement stimulé la mise en œuvre des développements technologiques. Les gens ont accepté le travail à distance pour argent comptant maintenant. Ainsi, ils doivent acquérir de nouvelles compétences pour tirer le meilleur parti de cette opportunité et suivre le rythme de la transformation numérique en cours. Une main-d’œuvre incapable de faire face à cette transformation risque de devenir inutile.

Selon un rapport de l’OIT, « En 2020, 8,8 % des heures de travail dans le monde ont été perdues par rapport au quatrième trimestre 2019, ce qui équivaut à 255 millions d’emplois à temps plein. Les pertes d’heures de travail en 2020 étaient environ quatre fois plus importantes que lors de la crise financière mondiale de 2009. À l’échelle mondiale, la baisse des heures de travail en 2020 en raison de l’apparition de COVID et de la conversion numérique qui en a résulté, s’est traduite à la fois par des pertes d’emplois et une réduction des heures de travail pour ceux qui ont conservé leur emploi. On estime que les revenus mondiaux du travail en 2020 ont diminué de 8,3 %, ce qui représente 3 700 milliards de dollars américains, soit 4,4 % du PIB mondial.

Compétences pour les professionnels au niveau individuel :

Les statistiques sont alarmantes et l’insécurité de l’emploi a des implications socio-économiques pour les employés ainsi que pour les employeurs. Par conséquent, les parties prenantes doivent évoluer pour répondre aux exigences de la transformation numérique et rester pertinentes. Cette nouvelle dynamique va bien au-delà du travail à distance, de l’automatisation ou de l’intelligence artificielle.

Les professionnels doivent acquérir de nouvelles compétences pour s’adapter au changement culturel et rester compétitifs à l’ère numérique. Les outils en ligne répondent à ce besoin d’amélioration des compétences pour l’apprentissage, avec des outils tels que les cours ouverts en ligne massifs (MOOC), les plateformes d’apprentissage en ligne, les webinaires, les cours d’enseignement exécutif et à distance d’institutions telles que IIM, XLRI, Symbiosis, Coursera, UpGrad, Udemy et edX. Ils proposent des cours allant des affaires et de la gestion à l’informatique, à l’analyse de données, à la visualisation de données, au codage, à l’intelligence artificielle et à la stratégie. Ainsi, offrant aux professionnels une gamme d’options.

Compétences pour les professionnels au niveau organisationnel :

Les entreprises utilisent des outils modernes de formation et d’évaluation pour les initiatives de leadership et de développement (L&D). Ce sont les suivants :

Analyse des écarts de compétences pour évaluer la différence entre les niveaux de compétences actuels et souhaités au niveau individuel et organisationnel. Analyse de l’agilité d’apprentissage pour identifier les employés agiles qui peuvent apprendre rapidement et efficacement. Cela aide également à comprendre la motivation et l’orientation d’un candidat pour apprendre de nouvelles choses au travail. Analyse de proximité des compétences pour catégoriser les employés les plus proches des ensembles de compétences futuristes.

Les outils d’évaluation mentionnés ci-dessus, entre autres, permettent à une organisation de créer des modèles de formation personnalisés et efficaces pour améliorer la base de connaissances des employés nécessaires pour fonctionner efficacement, en tenant compte de l’évolution des rôles et des responsabilités professionnelles.

Ce que les individus et les organisations peuvent réaliser ensemble :

Les entreprises ont une courbe d’apprentissage abrupte, car elles doivent constamment innover pour gérer virtuellement leurs employés et maintenir la cohésion sans socialiser physiquement. Ce nouveau lieu de travail nécessite de nouvelles compétences. Les entreprises se demandent même si la rémunération des compétences ou une économie des compétences est le prochain modèle vers lequel elles passeraient.

La formation et les évaluations holistiques proposées par les leaders de l’industrie en matière d’évaluation de la main-d’œuvre permettent aux organisations de former et de perfectionner leur main-d’œuvre pour l’avenir du travail grâce à divers outils à multiples facettes. Les outils virtuels tels que les études de cas, les simulateurs en direct et les centres virtuels d’évaluation et de développement (VADC) sont conçus pour évaluer les compétences, la pertinence et les besoins de développement du leadership d’une organisation. Des événements tels que les hackathons favorisent de nouvelles idées, favorisent l’engagement des employés, recrutent d’excellents talents et accélèrent l’innovation et la résolution de problèmes.

Les organisations peuvent aller plus loin et offrir des certifications pour distinguer leur personnel de la concurrence. Les modèles de formation actuels mesurent également l’efficacité de la formation grâce à des évaluations continues telles que l’analyse de l’efficacité de la formation, le rendement au travail et des enquêtes régulières pour vérifier les mises à niveau des compétences en cours d’emploi.

Un programme de formation efficace utilisant une évaluation ciblée aide une organisation à mesurer et à analyser les résultats de ses initiatives de formation. Les employés bénéficient également du processus, car ils se requalifient et se perfectionnent dans les tendances numériques et technologiques. Ce mécanisme non seulement comble le déficit de compétences de la main-d’œuvre causé par les perturbations technologiques, les nouveaux modèles commerciaux ou les nouvelles stratégies, mais les protège également contre les licenciements. L’agilité dans l’apprentissage et le renforcement des capacités sont les seuls moyens de répondre aux exigences des perturbations causées par la transformation de la main-d’œuvre.

(L’auteur est directeur général de Mercer | Mettl. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

