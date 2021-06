Le travail à domicile doit être assimilé à une partie routinière de notre vie professionnelle ; Voici pourquoi

Les modèles de vie professionnelle et personnelle imposés pendant COVID pourraient fournir des informations pour changer les politiques de travail pour une situation gagnant-gagnant.

Par le Dr Neetu Purohit,

Au milieu de tout le pessimisme généré par COVID-19, il a également apporté de l’optimisme en dissipant de nombreux mythes sur les modes de vie et de travail possibles. Les confinements et les confinements nous ont stoppés dans les foyers mais il n’y a pas eu d’arrêt dans la livraison des missions de travail. Cela nous a fait réaliser que les limites étaient davantage dans l’esprit et l’imagination et nous a donné l’occasion d’expérimenter de nouvelles méthodes de travail qui n’avaient jamais été considérées comme une possibilité.

Il existe d’innombrables histoires sur la façon dont le verrouillage a aidé les gens à poursuivre et à réaliser leurs désirs tout en les maintenant engagés dans le travail.

Les gens pouvaient vraiment profiter de la vie de famille, les femmes mariées pouvaient rester plus longtemps avec leurs parents dans une autre ville sans se soucier du bureau et des congés ; loin de l’agitation des villes, les petits-enfants pourraient être exposés aux rituels, coutumes et valeurs familiaux avec leurs parents et grands-parents dans leur petite ville natale. Les gens ont pu poursuivre leurs intérêts spirituels, apprendre de nouvelles choses, faire revivre leurs passe-temps presque oubliés, le tout simultanément avec le travail. Plus que le confinement, c’est le travail à domicile conduit par le confinement qui a facilité cette expérience aspirée.

Il est peut-être vrai que le travail à domicile/n’importe où ne peut pas être le mode de travail dominant pour la plupart des professions, en particulier celles qui traitent directement avec le public. Le problème est de savoir si l’exposition et l’expérience de possibilités de travail auxquelles on n’avait pas pensé auparavant offrent une possibilité de poursuite dans une certaine mesure, même lorsque la peur du COVID s’installe. Peut-il y avoir une intégration des anciens et des nouveaux styles de travail ? Les décisions de travail sont déterminées personnellement, mais les politiques organisationnelles liées au personnel de bureau les influencent dans une large mesure. Il est de notoriété publique que de nombreuses femmes partent, plutôt forcées de quitter leur carrière en raison de responsabilités familiales et du manque de politiques organisationnelles pour soutenir les femmes dans la poursuite du travail ; certaines personnes prennent une retraite anticipée pour servir leurs parents âgés.

Les modèles de vie professionnelle et personnelle imposés pendant COVID pourraient fournir des informations pour changer les politiques de travail pour une situation gagnant-gagnant. Les organisations ont besoin d’un travail optimal et cela est possible grâce à un personnel motivé, une démarche conviviale pour les employés va motiver le personnel et augmenter l’engagement. Sur la base de l’expérience, une planification au niveau de la politique pourrait être effectuée pour permettre aux employés de travailler à domicile/n’importe où pendant une période par mois ou sur une base annuelle. Ce sera une faveur pour les personnes qui souhaitent s’occuper d’un membre malade de la famille – enfants, conjoint ou parents ou passer du temps avec leurs parents âgés ou toute autre chose urgente. Avec une population âgée croissante, cela apportera la paix dans la vie de tant de professionnels qui veulent s’occuper de leurs parents, quand ils sont malades et ont besoin de soutien. Cela pourrait également vérifier positivement la perte de personnel expérimenté et compétent pour les responsabilités domestiques.

Avec l’incapacité de faire la distinction entre le rhume et le COVID-19 jusqu’à ce qu’un test soit effectué, la quarantaine est recommandée, le travail régulier et la vie de bureau signifieraient soit prendre un congé, soit prendre le risque d’infecter beaucoup d’autres pour sauver ses feuilles. Cependant, si le système d’enseignement en ligne et de travail à domicile est maintenu/autorisé pendant quelques jours par an, ces problèmes seraient traités de manière appropriée sans risque inutile de transmission.

Bien avant COVID 19, la Finlande avait lancé l’idée de réduire la semaine à 4 jours et quelques expériences à travers le monde l’ont soutenue. Microsoft Japon a testé des semaines de 4 jours et la productivité a augmenté de 40 %. Une étude de la Henley Business School a rapporté que 77 pour cent des travailleurs ont déclaré qu’une semaine de 4 jours améliorait leur qualité de vie. Les études menées pour la période de confinement n’ont pas non plus fait état d’une grande perte de productivité. Toutes ces études soutiennent un changement de niveau politique en faveur du travail à domicile dans cette partie du monde également. Pour commencer, cela peut sembler radical pour un pays comme l’Inde où les systèmes ne sont pas rationalisés et où une évaluation juste de la production attendue dans une journée dans différents secteurs n’est pas disponible. S’il ne faut pas oublier que même sans système d’évaluation concret, le travail a été livré, c’est le moment où les organisations désireuses pourraient développer un cadre pour évaluer le résultat attendu sur une journée de travail, quel que soit le lieu de travail et le lieu de travail. la maison ou plutôt le travail de n’importe où pourrait être autorisé. Cela facilitera également la mise en œuvre d’horaires flexibles au bureau, ce qui n’est pas non plus une réalité pour la plupart des bureaux en Inde. Le besoin de l’heure est d’élargir la perception de l’élaboration de politiques RH de manière à ce que le travail ne souffre pas et que ceux qui ne sont pas obligés d’être nécessairement à leur poste de travail à des heures prédéterminées pour effectuer le travail puissent avoir une vie professionnelle plus épanouissante.

(L’auteur est professeur agrégé de l’Université IIHMR. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

