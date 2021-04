Le travail à domicile durera-t-il pour toujours? Pas pour le droit, la finance et d’autres industries.

Le déploiement des vaccins aux États-Unis se déroule plus rapidement que prévu, la population générale étant désormais éligible pour se faire vacciner cette semaine au lieu de mai ou juin, comme prévu initialement. À leur tour, certains employés de bureau aux États-Unis retournent au bureau plus tôt que nous ne le pensions. Cependant, le moment de leur retour et la fréquence à laquelle ils devraient être à leur bureau peuvent varier considérablement.

Et à mesure que le retour au bureau s’accélère, la mesure dans laquelle les employés de bureau américains sont autorisés à continuer à travailler à domicile – ce que la grande majorité d’entre eux ont fait pendant la pandémie – risque de tout affecter, de leur satisfaction au travail à l’endroit où ils se trouvent. capable de vivre.

Cet été, les bureaux ouvrent généralement sur une base facultative et ouvriront avec plus d’attentes pour que les travailleurs soient présents cet automne. La plus grande flexibilité ira aux travailleurs du savoir. Ces travailleurs hautement qualifiés, dont les emplois sont gérés par des ordinateurs, seront beaucoup plus susceptibles qu’avant la pandémie d’être autorisés à travailler à domicile au moins une partie du temps dans ce qu’on appelle le modèle de travail hybride. Mais tout ce dont les employés peuvent travailler à domicile et le nombre de jours où ils peuvent le faire dépendra d’un certain nombre de facteurs, notamment leur travail, leur entreprise et leur industrie.

Même parmi les secteurs bien adaptés au travail en ligne, il existe un éventail de personnes autorisées à travailler à distance ou non.

À une extrémité du spectre se trouvent les secteurs de la finance et du droit, dont les travailleurs ont été moins susceptibles de travailler à domicile depuis le début, malgré un fort potentiel de travail à distance. Ces industries retournent au bureau plus tôt et les travailleurs seront moins susceptibles que dans d’autres types de travail d’être autorisés à terminer leur travail à distance grâce à des cultures de travail qui donnent la priorité aux interactions en personne, qu’elles soient nécessaires ou non.

À l’autre extrémité, il y a une variété d’industries, y compris la technologie, où certaines entreprises comme Twitter et DropBox offrent aux employés la possibilité de travailler en permanence à distance. Bien sûr, même au sein de la technologie, il y a des variations. Amazon, connue pour sa culture d’entreprise brutale, prévoit de ramener la plupart de ses cols blancs au bureau au début de l’automne, affirmant vouloir revenir à une «culture centrée sur le bureau comme base de référence».

Pendant ce temps, les entreprises qui choisissent de ne pas permettre aux travailleurs la flexibilité dans leur lieu de travail se heurteront à une résistance. La grande majorité des employés – 89% – disent vouloir être autorisés à travailler à distance une partie ou tout le temps. Ainsi, les entreprises avec des règles de bureau plus strictes pourraient avoir du mal à attirer et à retenir les talents, un employé sur quatre déclarant qu’il pourrait quitter son emploi après la pandémie, principalement parce qu’il souhaite chercher du travail avec une plus grande flexibilité.

La possibilité de continuer à travailler à distance varie en fonction de votre travail et de votre secteur d’activité

La question de savoir si une industrie donnée renvoie rapidement des travailleurs au bureau n’est guère binaire. L’avenir de la fréquentation des bureaux dépend d’un certain nombre de facteurs.

Le McKinsey Global Institute a examiné plus de 2 000 activités dans plus de 800 professions pour déterminer laquelle avait le plus grand potentiel à réaliser à distance. Les auteurs ont constaté que les emplois où les activités principales comprennent la mise à jour des connaissances et l’apprentissage ou l’interaction avec des ordinateurs pouvaient en grande partie être réalisés à distance sans perte de productivité. Pendant ce temps, les travaux qui nécessitaient de manipuler et déplacer des objets ou de contrôler des machines, sans surprise, devaient être effectués en personne.

Cela signifie que si certains emplois au sein d’une entreprise peuvent être partiellement ou complètement éloignés, d’autres sont moins probables.

Anu Madgavkar, partenaire du McKinsey Global Institute, a donné l’exemple d’une entreprise de commerce électronique, où les employés de l’équipe de développement commercial «avec des types de cycles itératifs rapides devraient être encouragés à passer plus de temps ensemble dans des espaces physiques conçus pour les interactions.» Pendant ce temps, les personnes qui font du développement Web backend dans cette même société de commerce électronique «peuvent passer beaucoup plus de temps à travailler seules» à domicile.

«Au sein d’une entreprise et même au sein des équipes, il y a une gradation en cours», a déclaré Madgavkar.

Les activités qui dépendent particulièrement de la personne comprennent des choses comme la création d’une culture d’entreprise, les négociations, les ventes, les premières conversations avec les clients, l’intégration, le coaching, la rétroaction et la résolution de problèmes, en particulier au sein d’équipes interdisciplinaires.

Dans l’ensemble, les emplois présentant le potentiel éloigné le plus élevé étaient concentrés dans quelques secteurs, notamment la finance et les assurances, ainsi que la gestion et les services professionnels. Les secteurs ayant le moins de potentiel étaient la construction, les services alimentaires et l’agriculture.

McKinsey estime que 20 à 25 pour cent de la main-d’œuvre pourrait travailler à domicile trois à cinq jours par semaine sans aucune perte de productivité. C’est 40% si vous regardez ceux qui pourraient travailler à domicile au moins un jour par semaine. Les catégories d’emplois avec le plus grand nombre d’offres d’emploi à distance sur FlexJobs, un site d’emploi pour le travail à distance, étaient l’informatique et l’informatique, la gestion de projet et le marketing.

Cependant, ce n’est pas parce qu’un travail peut être effectué efficacement à distance qu’il le sera.

Un certain nombre d’industries ont des barrières culturelles au travail à distance qui les empêchent de se faire à distance, même pendant la pandémie. Encore une fois, malgré les emplois à fort potentiel de travail à distance, les emplois juridiques et financiers ont tendance à exiger plus de temps de bureau. Les gens de ces industries ont travaillé à distance seulement un peu plus de la moitié du temps pendant la pandémie.

La loi et les finances resteront probablement résistantes au travail à distance après la pandémie. Le PDG de JPMorgan, Jamie Dimon, a déclaré qu’il souhaitait que «presque tous» les commerçants et les employés des succursales bancaires reviennent sur des sites physiques, soulignant les lacunes du travail à distance pour maintenir la culture d’une entreprise. Ses opinions reflètent bien d’autres dans le secteur financier. La publication financière Bloomberg veut que ses employés reviennent dès qu’ils sont vaccinés, ce qui en fait une vedette de l’industrie des médias, qui adopte généralement un modèle hybride.

Bien que la confidentialité et la sécurité des données dans la finance soient certainement un problème avec le travail à domicile, ce n’est pas un obstacle insurmontable d’un point de vue technique (comme en témoigne tout le travail dans ces domaines qui a été effectué avec une grande partie de la main-d’œuvre travaillant à distance). C’est plutôt une question culturelle.

«Certaines industries qui pourraient techniquement le faire, peut-être culturellement ne sont pas prêtes», a déclaré à Recode Orsolya Kovács-Ondrejkovic, directrice associée de la stratégie des personnes et des ressources humaines chez Boston Consulting Group (BCG).

Les banques d’investissement, en particulier, sont connues pour leurs exigences de travail controversées, souvent fondées sur le caprice des dirigeants. Ne cherchez pas plus loin que les banquiers d’investissement de New York qui doivent se rendre à Greenwich, dans le Connecticut, pour travailler. Il convient également de noter que pendant la pandémie, les employés travaillant à domicile ont signalé leurs employeurs à la Securities and Exchange Commission pour des actes répréhensibles d’entreprise dans un clip d’enregistrement.

Les cabinets d’avocats du pays ont eu des taux d’occupation supérieurs à la moyenne tout au long de la pandémie, selon les données de Kastle Systems, une société de sécurité de bureau qui recueille des données anonymisées de 41 000 entreprises à travers le pays. Actuellement, les cabinets d’avocats affichent un taux d’occupation de 40%, soit environ 15 points de pourcentage supérieur à la moyenne intersectorielle.

De nombreux cabinets d’avocats ont une culture de la vieille école. Notamment pour ceux qui ont peur de propager la maladie dans les espaces de bureaux ouverts, les cabinets d’avocats sont également plus susceptibles d’avoir des bureaux privés que leurs pairs dans d’autres industries de cols blancs. Cela dépend vraiment de ce que fait le leadership, et le leadership dans les cabinets financiers et juridiques ne semble généralement pas pleinement intégré au travail à distance.

Cela pourrait nuire à ces industries à l’avenir.

Les travailleurs pourraient se rebeller. Un tiers à la moitié des travailleurs ont déclaré qu’ils quitteraient leur emploi si leurs employeurs n’offraient pas de travail à distance.

«Ces entreprises peuvent-elles encore le faire et demander aux gens de revenir? Oui, et les gens le feront probablement », a déclaré Kovács-Ondrejkovic. «Mais est-ce que cela leur posera un problème avec leur réserve de talents au cours des cinq prochaines années? Probablement.”

La question sera particulièrement urgente dans les années à venir chez les jeunes, a-t-elle déclaré, qui ont maintenant une expérience de travail à domicile avec succès.

«Je pense que pour eux», a-t-elle ajouté, «ce sera très, très désuet d’être cinq jours dans un bureau.»

Des industries comme la technologie et les STEM, où les talents sont en forte demande et où une croissance future de l’emploi est prévue, devront plus probablement offrir du travail à distance.

«Si vous êtes dans un secteur où les talents sont rares, alors vous comprendrez assez rapidement que les travailleurs veulent de la flexibilité et intégrez cela dans la proposition de valeur des talents», a déclaré Madgavkar, de McKinsey. «Ou vous utiliserez [remote work] pour cibler et exploiter des viviers de talents dans des villes que vous ne pouviez pas exploiter auparavant. »

Les pourcentages de personnes qui ont effectivement travaillé à domicile pendant la pandémie seraient une bonne indication du pourcentage de personnes dans ces domaines qui pourraient travailler à distance – au moins une partie du temps – après la pandémie, selon les auteurs de l’étude BCG publiée dans Mars.

Bien que l’on ne sache pas combien de travail de bureau sera effectué à distance, les perspectives sont au moins beaucoup plus prometteuses qu’elles ne l’étaient avant la pandémie, alors que moins de 5% de la main-d’œuvre travaillait à distance.

Le retour au bureau ne fait que commencer

Jusqu’à présent, l’occupation hebdomadaire moyenne des bureaux en avril dans toutes les industries de 10 grandes villes américaines a légèrement augmenté pour atteindre 26% la semaine dernière, selon les données de Kastle Systems. Les taux d’occupation étaient les plus élevés dans les villes du Texas, avec Dallas, Austin et Houston au-dessus de 30%, et les plus bas à San Francisco, dont le taux d’occupation des bureaux était de 14%.

Le faible taux d’occupation national est resté globalement stable au cours de l’année dernière, mais Mark Ein, président de Kastle Systems, s’attend à ce qu’il augmente fortement dans les mois à venir, après que la population en âge de travailler ait traversé son cycle de vaccination. Il faudra probablement quelques mois après avoir été largement disponible pour que les Américains réservent et obtiennent les deux doses de vaccin et qu’elles soient pleinement efficaces.

Ein, dont l’activité repose sur la vente de logiciels pour les bureaux physiques, est particulièrement optimiste sur le retour au bureau. Une fois que les employés sont vaccinés, «il n’y aura aucune raison pour laquelle les gens ne devraient pas retourner au bureau», a déclaré Ein. «Même les personnes qui se sont penchées sur le travail à domicile dès le début parlent de récupérer leur main-d’œuvre.»

Il dit qu’ils sont impatients de faire des choses difficiles à faire depuis chez eux, comme reconstruire leur culture de travail et collaborer avec de nouveaux employés.

D’un autre côté, les personnes qui ont goûté au travail à domicile voudront probablement continuer à le faire. L’étude BCG susmentionnée a révélé que près de 90 pour cent des travailleurs souhaitent travailler à domicile une partie ou tout le temps. Et de nombreux employeurs considèrent le travail à distance comme une alternative moins chère à l’immobilier de bureau coûteux, ou du moins un moyen de réduire une partie de leur empreinte immobilière.

Il y a également eu une croissance considérable de la disponibilité des emplois à distance. Le nombre de publications pour des emplois entièrement distants sur FlexJobs a augmenté de 76% entre 2019 et 2020, tandis que le nombre de postes partiellement distants a augmenté d’environ 20% (il y en a maintenant à peu près le même nombre sur le site).

Cela dit, l’avenir du travail de bureau ressemblera probablement davantage à un modèle hybride, quelque part au milieu d’être entièrement distant et entièrement au bureau. Jamie Hodari, PDG et cofondateur de la société de bureaux de coworking Industrious, compare la différence entre les indemnités de travail à distance avant et après la pandémie à la différence entre le lycée et le collège. Au lycée, les comportements et les journées des gens étaient beaucoup plus réglementés par rapport à l’autonomie relative dont les étudiants ont besoin pour aller et venir à leur guise. En tant que tels, les employés de bureau auront beaucoup plus d’autonomie dans le lieu et le moment où ils travaillent.

Hodari va plus loin dans la métaphore en demandant un équilibre entre le travail à distance et le travail en personne: les emplois complètement éloignés peuvent avoir du mal à maintenir leur culture et à accomplir certaines tâches, tout comme les collèges en ligne ont des taux d’obtention de diplôme beaucoup plus bas que les collèges en personne.

Les employeurs qui offrent aux travailleurs un mélange de travail à distance et en personne seront en mesure de maintenir leur culture d’entreprise et d’accomplir les activités nécessaires au bureau tout en donnant aux travailleurs la flexibilité qu’ils souhaitent. Des emplois où ce n’est pas le cas pourraient créer des tensions entre employeurs et employés. Dans tous les cas, si votre patron vous fait retourner au bureau et que vous souhaitez rester à distance, vos chances de trouver un nouvel emploi à distance n’ont jamais été aussi bonnes.