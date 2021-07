Le travail à domicile pousse les professionnels de l’informatique à inverser la migration vers les banlieues non métropolitaines

Un nombre important de professionnels IT-ITeS travaillent à domicile et la majorité des bureaux sont fermés (Photo : IE)

L’évolution des modes de vie due au travail à domicile (WFH) a conduit de jeunes professionnels à louer des logements dans des banlieues plus spacieuses et plus vertes mais qui ne brûlent pas un trou dans la poche. La plupart des bureaux étant toujours fermés, de nombreux millénaires déménagent également dans leur ville natale, économisant ainsi le loyer et passant plus de temps avec leur famille.

Les données de NoBroker, une plate-forme immobilière en ligne gratuite de courtage, suggèrent que, alors que la deuxième vague d’infections, la plus virulente, a eu un impact négatif sur les mouvements, de nombreux employés de bureau du millénaire ont choisi de déménager dans des endroits plus abordables et spacieux – soit des villes natales non métropolitaines banlieue.

La plate-forme compte une clientèle cumulée de 1,25 crore de clients à Bengaluru, Mumbai, Chennai, Hyderabad, Pune et Delhi-NCR. Le PDG de NoBroker, Amit Agarwal, explique que le mouvement des locataires est généralement de deux types : interurbain et intra-urbain.

« Ce que nous vérifions, c’est que lorsque les locataires déménagent, passent-ils du métro au métro ou du métro au non-métro. Nous avons observé qu’au début de 2021, le mouvement du métro vers le non-métro était d’un tiers. Mais en juin, environ les deux tiers des déplacements interurbains se font vers des non-métros coïncidant avec des personnes se déplaçant vers leur ville natale », a-t-il ajouté.

Il existe deux types de locataires, l’un qui décide de rester sur place et le second sont ceux qui décident de rentrer chez eux, a souligné Agarwal.

Un nombre important de professionnels IT-ITeS travaillent à domicile et la majorité des bureaux sont fermés.

Ils sont retournés vivre dans des familles et ont également économisé sur le loyer. Ces professionnels constituent la majorité des locataires qui retournent vers les non-métros, a-t-il déclaré.

Dans la catégorie intra-urbaine, environ 20 % de l’ensemble des locataires optaient pour les banlieues début 2021, mais au cours des 30 à 45 derniers jours, environ 40 % des déplacements intra-urbains se font vers la périphérie. « Les gens recherchent un espace de vie plus grand, de meilleurs équipements, moins de monde et des loyers moins chers, qui sont tous disponibles dans les périphéries. Ceci est important à Bengaluru, Delhi et Hyderabad. Les gens prévoient que Covid continuera pendant un certain temps et beaucoup modifient leurs choix de mode de vie. En outre, les familles du millénaire vivant de loyers étaient également confrontées à des contraintes d’espace. Dans de nombreux cas, les parents vivent également avec le couple », a-t-il ajouté.

Soulignant que la distance est un facteur déterminant majeur en ce qui concerne le choix de la réinstallation, Agarwal a déclaré que les principaux mouvements de Mumbai se sont faits vers Nagpur et Jaipur tandis que depuis Delhi, les lieux choisis sont Meerut et Lucknow. Les locataires d’Hyderabad et de Chennai se sont déplacés vers Pondichéry, Coimbatore et Madurai.

Le mouvement maximum de Bengaluru a été à Patna et Mysore. Environ 70 % de ce mouvement a concerné les employés du millénaire du secteur IT-ITeS.

Un autre point positif pour les locataires est que les loyers ne se sont pas raffermis, car beaucoup sont retournés dans leur ville natale ou ont opté pour des emplacements moins chers en banlieue, créant ainsi une vacance. En outre, le manque d’activité pince également les propriétaires. L’opposition aux célibataires a diminué dans de nombreux cas. Maintenant, ils offrent la peinture, le nettoyage, la lutte antiparasitaire et la désinfection de la maison avant qu’un locataire n’emménage.

