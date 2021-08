in

Joel ‘Le Phénomène’ Álvarez Il se referme dans l’Octogone à la recherche de nouveaux succès. Dans cet entretien animé par DAZN, l’Asturien précise quels sont ses points forts dans la cage :

Borja lvarez (Entraîneur): Lorsque vous êtes concentré à cent pour cent sur le travail que vous allez faire, vous ne réalisez même pas ce que vous faites ni où vous êtes.

Joël Alvarez: ” J’ai l’air très bien car je me consacre à ce que j’aime, je fais ce que j’aime et j’en vis, je suis ravie “

Joël Alvarez : «Je suis une personne froide, une personne très tempérée et je le montre à la fois dans les instants avant le combat et dans le combat lui-même. Je ne suis pas une personne qui se laisse emporter par les émotions ou qui en montre beaucoup”

Borja Allvarez: Joel est un combattant plus mature, les entraînements et toutes les conditions qu’un sport comme celui-ci a, qu’il faut être assez dur mentalement, te font évoluer non seulement en tant que combattant mais aussi psychologiquement.

Joël Alvarez: “J’aime plus mentaliser et dessiner des plans”

Enrique ‘Wasabi’ Marín (ancien lutteur): Si vous n’êtes pas assez intelligent pour combattre, vous feriez mieux de le développer. C’est le sport de combat dans lequel il y a plus de stratégie. Plus que rien.

Joël Alvarez : « Le travail est la chose la plus importante, à la fin le travail acharné bat le talent et il n’y en a plus. Si vous pouvez combiner les trois, c’est génial.”

Enrique ‘Wasabi’ Marin: Je crois au talent naturel et je crois aussi au talent travaillé

Borja Allvarez : “Peu importe à quel point vous êtes talentueux, si vous n’avez pas d’essence à mettre dans votre voiture ou si vous n’avez pas cette conduite que la formation vous donne, cela ne peut être réalisé qu’avec constance”

Enrique ‘Wasabi’ Marin : “Joël est un talent inné, qui travaille pour lui”

