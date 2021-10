Le directeur de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, manquera deux autres manches du championnat de cette année pour donner la priorité au travail sur la nouvelle voiture de l’équipe pour la saison 2022 de F1.

Binotto n’a pas assisté au Grand Prix de Turquie le week-end dernier, laissant le directeur sportif Laurent Mekies diriger l’équipe. Cela avait été prévu dès le début de la saison, a déclaré Binotto, qui a également raté l’événement d’Istanbul l’année dernière.

« C’était l’une des courses que je visais pour être de retour à la maison », a-t-il expliqué via une vidéoconférence depuis la base de l’équipe à Maranello. « De toute évidence, le calendrier a beaucoup changé depuis le tout début, j’ai donc changé également de plans, mais la Turquie était certainement l’un de ceux-là.

« Je sauterai au moins deux autres courses avant la fin de la saison. Donc en ce moment, je prévois le Mexique et le Brésil. Mais évidemment, voyons voir.

Le directeur de l’équipe Ferrari a choisi d’éviter plusieurs des courses les plus éloignées afin de rester à l’usine pendant les jours de semaine pour superviser les travaux sur le successeur du SF21, qui sera construit selon un ensemble de réglementations techniques en grande partie nouveau.

« La raison en est, comme vous pouvez l’imaginer, en particulier au Mexique et au Brésil à l’étranger, c’est un long voyage. De retour à Maranello, il y a beaucoup à faire, vraiment beaucoup à faire.

« C’est toute une équipe à gérer, à la fois le châssis et le groupe motopropulseur et l’ensemble de l’organisation », a déclaré Binotto. « Et nous sommes, en terme de développement 2022, certainement dans une phase critique où le temps se rapproche de plus en plus.

« Je suis donc heureux d’être ici. De la façon dont je gère les week-ends de course, certainement le jeudi et le vendredi étant au bureau, je peux certainement être plus concentré sur ce qui se passe ici à Maranello, tandis que le samedi et le dimanche sont entièrement consacrés au week-end de course.

« Certes, les réseaux me manquent dans le paddock mais Laurent Mekies peut faire un excellent travail, et je suis très heureux de la façon dont il gère toute l’équipe quand je ne suis pas là.

Binotto a également découvert un avantage supplémentaire à ne pas se rendre en Turquie. « On m’a dit que le vol pour Istanbul était également très cahoteux », a-t-il déclaré, « donc je suis très heureux de l’ignorer! »

