Le travail de Bitcoin contre la part prévue d’Ethereum

Compartir

Tweet

Compartir

Compartir

E-mail

Source: Adobe / greenbelka

Dans la bataille sans fin entre Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH), l’un des principaux points de discussion est de savoir quel mécanisme de consensus est le meilleur: preuve de travail (PoW) ou preuve de participation (PoS). Ce combat particulier a émergé au milieu de la transition prévue d’Ethereum au PoS, et a pris un nouvel élan à la lumière des efforts récents pour accélérer le mouvement.

Alors que les développeurs d’Ethereum ont décidé que le PoS est la meilleure voie à suivre pour Ethereum, la question reste de savoir s’il pourrait offrir des avantages à Bitcoin, qui, en tant que réserve de valeur, a des objectifs différents.

Les opinions sont très partagées à ce sujet au sein de la communauté cryptographique plus large, certains estimant que la preuve de travail est idéale pour Bitcoin, ce qui l’aide à atteindre une plus grande stabilité et sécurité. D’autre part, d’autres soutiennent que la preuve d’enjeu offre des niveaux de sécurité similaires tout en offrant plus de simplicité et d’évolutivité, sans parler d’un impact environnemental moindre.

Quand Ethereum passera de la preuve de travail à l’exploitation minière à preuve de participation, ils pousseront l’anti-Bitcoin «vert»… https://t.co/cWhNskPMM9 – Pierre Rochard (@pierre_rochard)

Différents objectifs

Pour certains Bitcoiners fidèles, le débat PoW vs PoS ne vaut même pas la peine d’être abordé. Un développeur de BTC a déclaré à Cryptonews.com qu’il n’était pas la bonne personne pour commenter aux fins de cet article, ajoutant: « Je n’utilise pas de shitcoins. »

Cependant, les commentateurs moins favorables sont prêts à reconnaître que la preuve de travail et la preuve de participation ont leurs propres forces et faiblesses, bien que beaucoup ajoutent que PoW est généralement meilleur pour Bitcoin que PoS.

«Alors que PoW est certainement un modèle plus éprouvé pour sécuriser et frapper de nouvelles devises sur des blockchains comme Bitcoin, il nécessite d’énormes quantités d’énergie, que certains considéreraient même comme une fonctionnalité. Le PoS, en revanche, n’est pas « aussi énergivore et est meilleur pour faire évoluer les blockchains », a déclaré Mike Colyer, PDG de la société financière de fonderie minière crypto .

D’autre part, Colyer a ajouté que PoS est « théoriquement plus enclin à la centralisation et a le problème de sécurité inhérent à l’utilisation des jetons natifs d’une blockchain pour décider de l’avenir de ces jetons ou de la blockchain. »

Même les gens du côté Ethereum du débat reconnaissent que la preuve de travail a ses forces et a sans aucun doute fourni à l’industrie de la cryptographie une base solide.

«L’un des plus grands avantages de la preuve de travail est qu’elle a servi de châssis pour la sécurité cryptographique pendant plus de 10 ans et vaut maintenant un billion de dollars. Il est techniquement et économiquement complexe, ce qui contribue à attirer les sociétés minières spécialisées vers les travaux de maintenance du réseau », a déclaré Lex Sokolin, co-directeur mondial Fintech chez Ethereum. ConsenSys société blockchain.

Cette diplomatie mise à part, Sokolin affirme également que PoS offre plusieurs avantages, tout en fournissant également de nombreuses propriétés clés de PoW.

«La preuve de participation est un système plus facile à comprendre qui permet une participation plus facile grâce à la participation au capital. Il est également capable d’obtenir des résultats de sécurité similaires sans la consommation d’électricité du mécanisme de preuve de travail, et il a été démontré qu’il fonctionne sur un certain nombre de réseaux cryptographiques plus petits mais fonctionnels », a-t-il déclaré à Cryptonews.com.

Sokolin a poursuivi en expliquant que PoS est idéal pour un réseau comme Ethereum, qui vise à fournir l’infrastructure numérique d’un futur système financier décentralisé / crypto.

«L’activité économique basée sur la blockchain que nous voyons maintenant va bien au-delà du déplacement d’un type de valeur dans un seul protocole. Nous voyons plutôt des logiciels gérés par un réseau mondial via des paiements, des prêts, des opérations bancaires, des investissements et des substituts d’assurance », a-t-il déclaré.

Selon Sokolin, c’est la principale raison pour laquelle Ethereum a besoin de PoS.

«Alors que les applications décentralisées deviennent plus complexes, efficaces et essentielles à la vie des gens, le réseau sous-jacent nécessite également une architecture plus moderne», at-il ajouté.

PoW + Bitcoin = Un match fait au paradis?

Cependant, même en supposant que la preuve de participation peut être supérieure en équilibre à la preuve de travail, cela ne signifie pas nécessairement que Bitcoin a besoin ou bénéficierait d’une transition vers PoS.

«Pour Bitcoin, qui se veut une réserve de valeur fiable et à long terme, PoW fournit un modèle unique dans lequel les mineurs sont incités à se concurrencer pour sécuriser le réseau. Par conséquent, les mineurs placent une participation irrévocable dans le bitcoin grâce à la construction d’infrastructures minières spécialisées et à l’achat constant d’énergie », a déclaré Mike Colyer.

Il a ajouté qu’il « ne pense pas personnellement qu’il puisse y avoir un meilleur modèle pour Bitcoin » qu’une preuve de travail, une opinion partagée par d’autres membres de l’industrie.

« Une fois ces deux matières premières [energía y capital / hardware especializado] ils sont jalonnés, il n’y a aucun moyen de dé-parier cette énergie ou d’utiliser l’équipement minier pour autre chose. Ceci est en contraste frappant avec les réseaux PoS, où la participation elle-même est la devise du réseau; En conséquence, il peut être dévalué si la valeur de sa devise sous-jacente baisse », a déclaré Nishant Sharma, fondateur du cabinet de conseil BlocksBridge Crypto Mining. .

Il est également probable que même avec sa consommation d’énergie élevée signalée, Bitcoin ne sortira probablement pas du PoW.

«Les mineurs de Bitcoin ont des incitations financières à exploiter dans les régions où l’électricité est la moins chère. Ce sont généralement des régions avec une capacité de production d’électricité excédentaire ou une abondance d’énergie renouvelable « , a déclaré Colyer, ajoutant que Bitcoin pourrait avoir » un impact environnemental presque nul « même sans sortir du PoW.

Comme indiqué, la principale société d’investissement industriel norvégienne Aker ASA vise à établir des opérations minières qui transfèrent l’électricité échouée ou intermittente sans demande stable au niveau local – éolien, solaire, hydroélectrique – «vers des actifs économiques utilisables n’importe où».

Quoi qu’il en soit, Lex Sokolin a déclaré que Bitcoin est actuellement trop attaché à PoW pour quitter, d’autant plus que sa priorité est la sécurité par rapport à une évolutivité élevée.

«Le pétrole et le gaz continuent d’alimenter une grande partie de la consommation mondiale d’électricité, y compris les opérations humaines et mécaniques du secteur financier traditionnel. Il est difficile d’imaginer que la communauté Bitcoin choisisse de changer quelque chose d’aussi fondamental sur son réseau comme preuve de travail, et je pense que cela est en grande partie dû à la conception de ce que Bitcoin devrait faire, à savoir être de la monnaie numérique, ce qui est très difficile. rompre », dit-il.

___

Autres discussions récentes sur PoW vs PoS:

Quel genre de gymnastique mentale maximaliste Bitcoin stupide est-ce. PoW est cool et tout, mais certains de ces gens clarifient… https://t.co/D5YHvojUvv – cyber_hokie (@cyber_hokie)

1 / @nic__carter a un excellent article sur la consommation d’énergie PoW, expliquant en détail où les critiques se trompent.… Https://t.co/4xgJ0i8Pnd – Brendan du Dharma (@brendan_dharma)

Dans lequel je reproche à @Noahpinion ses opinions sur le minage de Bitcoin – niclovin (@nic__carter)

@Noahpinion La subvention globale diminue de façon exponentielle au fil du temps, donc la consommation d’énergie sera finalement liée à la demande de transaction. – Recherche BitMEX (@BitMEXResearch)

____

Apprendre encore plus:

– La lutte entre Bitcoin et Ethereum s’intensifie au milieu de l’entrée de nouveaux capitaux dans l’espace

– Les patrons de Ripple interrompent la bataille juridique pour écraser Bitcoin

– C’est ainsi que Satoshi Nakamoto a défendu l’exploitation minière de Bitcoin et est devenu un sceptique

– Ethereum va de l’avant avec des plans pour une transition pré-preuve de participation

– Bitcoin Mining en 2021: croissance, consolidation, énergies renouvelables et réglementation

– Les mineurs de Bitcoin achètent de l’énergie excédentaire et se tournent vers les énergies renouvelables – Nic Carter

– Les Bitcoiners peuvent changer d’avis à propos de PoS, « Who Knows », dit Buterin

– Bitcoin est meilleur que Ethereum dans ces quatre choses