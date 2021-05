Le travail de Charlie Daniels avec les anciens combattants honoré par Nashville Ruck March

Le regretté Charlie Daniels sera honoré par le Charlie Daniels Journey Home Project (TCDJHP) à Nashville le 27 mai. L’organisation s’associe aux Shepherd’s Men du Shepherd’s Center d’Atlanta pour l’événement, dans lequel, chaque printemps, les participants courent , marchez et nagez pour sensibiliser aux suicides d’anciens combattants.

Dans une charmante pointe du chapeau de cow-boy au géant du pays, décédé en juillet 2020, les participants porteront 83 livres de poids pour une marche pour souligner les 83 années de vie de Daniels. La marche ruck de 15 miles devrait commencer à 9 heures du matin sur la tombe du musicien au mont. Juliet, Tennessee; il se terminera à l’Académie militaire de Castle Heights au Liban, dans le Tennessee.

Une mission pour sauver des vies

Ensuite, la star de la country Darryl Worley jouera en direct lors d’une réception publique à entrée gratuite au restaurant Sammy B’s, situé à l’intérieur de l’académie militaire de Castle Heights. Le partenariat entre le Charlie Daniels Journey Home Project et le Hommes de berger a commencé lorsque Daniels a travaillé avec ce dernier groupe sur des collectes de fonds annuelles au profit des vétérans.

David Corlew, co-fondateur de TCDJHP et directeur de longue date de Daniels, déclare: «Les suicides de vétérans étaient une préoccupation essentielle pour Charlie, et quelques semaines seulement avant son décès, nous avons convenu que cette question devrait devenir une priorité majeure dans notre mission globale. Il croyait tellement au travail des Shepherd’s Men, c’est donc une façon épique d’honorer Charlie et de poursuivre sa mission de sauver des vies.

Travis Ellis, co-fondateur de Shepherd’s Men, ajoute: «Nous courons pour nos frères et sœurs qui ont perdu la vie, pour nos frères et sœurs qui se battent encore longtemps après avoir quitté le champ de bataille et pour nos frères et sœurs qui ne sont pas encore rentrés chez eux. . Nous ne nous reposerons pas tant que le nombre de vies perdues chaque jour à cause du suicide ne passera pas de 22 à zéro. Nos anciens combattants méritent de vivre une vie enrichissante et enrichissante avec leurs familles après avoir courageusement servi notre pays.