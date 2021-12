Le travail de Gérone s’accumule dans les bureaux

26/12/2021 à 20h45 CET

Marc Brugues

Le directeur sportif de Gérone a déclaré : Quique Prison, dans une interview à Diari de Girona la semaine dernière qu’il ne voulait pas s’épuiser avec sa situation, il a mis fin à son contrat en juin, car il faisait face à un mois des plus importants comme janvier.

Le marché d’hiver est le coin et Prison a pour mission de renforcer une équipe qui était boiteuse cet été et qui, malgré tout, a clôturé le premier tour en position de play-off.

Le meilleur directeur sportif de l’équipe est mis au défi de trouver les trois pièces qu’il a demandées Michel: un arrière droit, un pivot défensif et une avance rapide. Tout en recherchant les meilleurs candidats, Prison quelques autres fronts s’ouvriront pour lui dans quatre jours.

Et c’est qu’avec l’entrée dans la nouvelle année, les joueurs qui terminent leur contrat en juin 2022 seront libres de négocier un contrat avec qui que ce soit pour la saison prochaine.

C’est le cas de joueurs importants pour l’équipe tels que Juanpe, l’un des capitaines, Jaïro, Crâne Oui Junca, dont l’avenir est inconnu. Aussi Arnau Martinez contrat se termine ici six mois mais son renouvellement est plus que sur la bonne voie et Prison Il a déjà assuré qu' »il n’y a pas lieu de souffrir ».

Un cas distinct est celui de Ureña, avec qui vous devrez négocier. Joueurs de prêt Baena (Vila-réel), Pol Luxuriant (Espanyol) et Sarmiento, Bustes Oui Châtain (Ville) n’a également signé avec Gérone que jusqu’au 30 juin.

Le règlement de la FIFA établit que tout joueur qui met fin à son contrat le 30 juin est libre de négocier, ce qui peut faire monter en flèche les urgences, en particulier avec Juanpe. Le canari fête sa sixième saison à Montilivi et le club est derrière lui depuis longtemps pour le renouveler.

Tests et retour au travail

Après avoir à nouveau profité de jours de vacances, l’équipe de Gérone retournera au travail demain, lundi 27, pour commencer à préparer le match de dimanche sur le terrain de Huesca.

Avant cela, les joueurs et les membres du staff technique de rojiblanco sont convoqués cet après-midi à La Viña pour subir des tests d’antigène avant de reprendre l’entraînement.

Les footballeurs commenceront alors à travailler, toujours individuellement, sur le premier contact avec le travail après les vacances de Noël. Junca Oui Borja Garcia ils pourraient déjà être avec le groupe.