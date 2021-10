Le travail de journaliste Sky serait ma « sortie la plus facile »

Sebastian Vettel dit que son plan de retraite le plus simple de la Formule 1 serait de devenir un « journaliste Sky », mais ce n’est pas prévu pour le moment.

Après les difficultés de Vettel au cours de la saison 2020, sa finale en rouge Ferrari, beaucoup ont commencé à spéculer qu’il pourrait s’agir de la dernière saison du quadruple champion du monde en Formule 1.

Au lieu de cela, il a signé avec Aston Martin, apportant son expérience à l’équipe de retour qui espère que Vettel pourra les mener dans l’ordre hiérarchique de la Formule 1.

Mais à 34 ans et maintenant plus actif que jamais avec ses convictions environnementales et politiques, Vettel est beaucoup plus proche de la fin de sa carrière que du début.

Naturellement, sa transition la plus évidente hors du cockpit serait de devenir un expert.

« J’ai beaucoup d’intérêts », a-t-il déclaré à Motorsport-Total.com.

« En général, je me laisse facilement emporter par les passionnés. Même si ce sont des choses que je n’aime pas vraiment, je peux facilement développer une nouvelle passion.

« À quel point c’est durable alors, il faut attendre et voir. Je peux comprendre que c’est un grand défi de trouver autre chose.

« La solution la plus simple serait de devenir reporter de Sky et de rester au même endroit pendant combien d’années ? Je ne peux pas nécessairement voir cela se produire, mais qui sait.

Vettel pense cependant qu’il est également important d’explorer ses intérêts avant la prochaine étape de sa vie, donc son avenir après la F1 ne doit pas nécessairement impliquer de travailler autour de la course automobile, bien qu’il ne tournera jamais complètement le dos au sport.

« Vous savez, j’aime le côté sportif et vous ne voulez pas non plus tourner le dos au sport et dire » plus jamais « . Donc, vous ne savez jamais ce qui va se passer », a-t-il expliqué.

« Mais je pense qu’il est important de penser à ce qui pourrait venir après. Vous explorez déjà différentes choses.

« De plus, j’ai aussi une famille. C’est donc assez facile de m’occuper d’autres choses si je prends ma retraite.