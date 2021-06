Le travail de Matt Hancock est loin d’être sûr

W

malade Matt Hancock va-t-il? Voici le dossier de l’accusation. Il a fait – comme il l’a admis plus tôt dans la journée – enfreint les directives de distanciation sociale en embrassant son assistante, Gina Coladangelo, dans son bureau au milieu de l’après-midi, comme capturé sur CCTV et par la suite divulgué dans un journal. À l’époque, les conseils ordonnaient aux gens de rester à au moins 2 mètres de ceux avec qui ils ne vivaient pas. Cela sent bien sûr l’hypocrisie, car a) Hancock a déclaré l’année dernière que le conseiller scientifique du gouvernement Neil Ferguson, qui a également enfreint les règles d’une affaire, a pris la “bonne décision de démissionner”, et b) il est le secrétaire à la Santé et nous sommes en pleine pandémie. Le résultat est que toute autorité qu’il avait pour ordonner aux gens de rester à l’écart a disparu.

Le deuxième problème surviendra s’il s’avère que Hancock a enfreint le code ministériel en ne déclarant pas de conflit d’intérêts. Avant d’embaucher Coladangelo, ils étaient amis de longue date et son rôle au DHSC consistait à superviser les performances de Hancock.

Le n ° 10 le soutient peut-être pour le moment, mais le fait que Hancock reste ou non dépend de la mesure dans laquelle Boris Johnson est prêt à tolérer un secrétaire à la santé sans autorité – c’est-à-dire essentiellement inutile en cas de pandémie.

Hancock est actuellement protégé par deux choses. Un, l’idée que ce n’est pas le moment pour une secrétaire à la santé novice. Et deuxièmement, que Johnson ne serait pas en mesure de le licencier sans attirer une attention préjudiciable sur sa propre histoire d’indiscrétions.

Et cela ne sera protecteur que jusqu’à un certain point. De toute évidence, Johnson ne peut pas licencier Hancock pour avoir omis de déclarer un conflit d’intérêts au sujet d’une affaire – il fait lui-même face à des réclamations similaires au sujet d’une prétendue liaison avec Jennifer Arcuri. Mais Johnson pourrait le licencier pour avoir simplement enfreint les règles de Covid sans invoquer des accusations d’hypocrisie (le Premier ministre n’a pas lui-même été accusé de les avoir pliés).

Qu’il soit poussé à ce point dépend probablement – comme tant de choses – de la progression du virus. Chaque fois que Hancock tente d’appliquer des mesures de verrouillage (et chaque fois que les gens y résistent), l’attention sera attirée sur cette histoire. Un autre verrouillage serait probablement désastreux pour Hancock. Mais dans l’état actuel des choses, il ne reste que trois semaines avant le « jour de la liberté ». Hancock pourrait bien s’accrocher.